https://sputnik-georgia.ru/20221127/mukhin-ssha-tratyat-milliony-chtoby-ponyat-pochemu-rossiya-ne-razvalilas-ot-sanktsiy-272495795.html

Мухин: США тратят миллионы, чтобы понять, почему Россия не развалилась от санкций

Мухин: США тратят миллионы, чтобы понять, почему Россия не развалилась от санкций

Бывший канцлер Германии Меркель своими заявлениями пытается не только снять с себя ответственность за происходящее сегодня, но и, возможно, готовит почву для... 27.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-27T16:48+0400

2022-11-27T16:48+0400

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Такое предположение сделал в интервью "Sputnik на русском" генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин. Какую роль Ангела Меркель хочет занять в политической системе Германии и мира? Зачем ЕС продолжает вводить бесполезные санкции? Заставит ли торговая война с США изменить курс ЕС? Об этом и многом другом смотрите в нашем видео.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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мультимедиа, видео, в мире, ангела меркель, видео