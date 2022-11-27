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https://sputnik-georgia.ru/20221127/mukhin-ssha-tratyat-milliony-chtoby-ponyat-pochemu-rossiya-ne-razvalilas-ot-sanktsiy-272495795.html
Мухин: США тратят миллионы, чтобы понять, почему Россия не развалилась от санкций
Мухин: США тратят миллионы, чтобы понять, почему Россия не развалилась от санкций
Бывший канцлер Германии Меркель своими заявлениями пытается не только снять с себя ответственность за происходящее сегодня, но и, возможно, готовит почву для... 27.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-27T16:48+0400
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Такое предположение сделал в интервью "Sputnik на русском" генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин. Какую роль Ангела Меркель хочет занять в политической системе Германии и мира? Зачем ЕС продолжает вводить бесполезные санкции? Заставит ли торговая война с США изменить курс ЕС? Об этом и многом другом смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, в мире, ангела меркель, видео
мультимедиа, видео, в мире, ангела меркель, видео

Мухин: США тратят миллионы, чтобы понять, почему Россия не развалилась от санкций

16:48 27.11.2022 (обновлено: 16:59 27.11.2022)
© video: Sputnik
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Бывший канцлер Германии Меркель своими заявлениями пытается не только снять с себя ответственность за происходящее сегодня, но и, возможно, готовит почву для возвращения в большую политику
Такое предположение сделал в интервью "Sputnik на русском" генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.
Какую роль Ангела Меркель хочет занять в политической системе Германии и мира? Зачем ЕС продолжает вводить бесполезные санкции? Заставит ли торговая война с США изменить курс ЕС?
Об этом и многом другом смотрите в нашем видео.
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