https://sputnik-georgia.ru/20221127/nona-gaprindashvili-vyigrala-chempionat-mira-po-shakhmatam-sredi-veteranov-272495197.html

Нона Гаприндашвили выиграла чемпионат мира по шахматам среди ветеранов

Нона Гаприндашвили выиграла чемпионат мира по шахматам среди ветеранов

Гаприндашвили набрала 7 очков. Она выиграла четыре партии и шесть встреч завершила вничью 27.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили восьмой раз выиграла на чемпионате мира среди ветеранов в возрастной категории старше 65 лет, сообщает Международная федерация шахмат (FIDE)Тридцатый по счету чемпионат мира среди шахматистов-ветеранов FIDE начался в итальянском городе Ассизи 15 ноября. Соревнования состоят из 11 туров и проходят по швейцарской системе. Чемпионат завершился накануне, 26 ноября.Гаприндашвили набрала 7 очков. Она выиграла четыре партии и шесть встреч завершила вничью.По данным федерации шахмат Грузии, на ЧМ в Ассизи блестяще выступили еще двое представителей Грузии. Чемпион Европы среди сеньоров Софико Тереладзе, набрав 7, 5 очка, разделила первое место среди шахматисток старше 50 лет с представительницей Люксембурга Эльвирой Беренд . Титул чемпиона (+50) завоевал еще один представитель Грузии - Зураб Стуруа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, нона гаприндашвили, fide, шахматы