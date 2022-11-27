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Нона Гаприндашвили выиграла чемпионат мира по шахматам среди ветеранов
Нона Гаприндашвили выиграла чемпионат мира по шахматам среди ветеранов
Гаприндашвили набрала 7 очков. Она выиграла четыре партии и шесть встреч завершила вничью 27.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-27T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили восьмой раз выиграла на чемпионате мира среди ветеранов в возрастной категории старше 65 лет, сообщает Международная федерация шахмат (FIDE)Тридцатый по счету чемпионат мира среди шахматистов-ветеранов FIDE начался в итальянском городе Ассизи 15 ноября. Соревнования состоят из 11 туров и проходят по швейцарской системе. Чемпионат завершился накануне, 26 ноября.Гаприндашвили набрала 7 очков. Она выиграла четыре партии и шесть встреч завершила вничью.По данным федерации шахмат Грузии, на ЧМ в Ассизи блестяще выступили еще двое представителей Грузии. Чемпион Европы среди сеньоров Софико Тереладзе, набрав 7, 5 очка, разделила первое место среди шахматисток старше 50 лет с представительницей Люксембурга Эльвирой Беренд . Титул чемпиона (+50) завоевал еще один представитель Грузии - Зураб Стуруа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, нона гаприндашвили, fide, шахматы
Нона Гаприндашвили выиграла чемпионат мира по шахматам среди ветеранов
10:04 27.11.2022 (обновлено: 10:26 27.11.2022)
Гаприндашвили набрала 7 очков. Она выиграла четыре партии и шесть встреч завершила вничью
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили восьмой раз выиграла на чемпионате мира среди ветеранов в возрастной категории старше 65 лет, сообщает Международная федерация шахмат (FIDE)
Тридцатый по счету чемпионат мира среди шахматистов-ветеранов FIDE начался в итальянском городе Ассизи 15 ноября. Соревнования состоят из 11 туров и проходят по швейцарской системе. Чемпионат завершился накануне, 26 ноября.
"Легенда мира шахмат в восьмой раз завоевала титул чемпиона мира среди сеньоров (+65) шахматистов! Следует отметить, что наша легенда также является победителем одиннадцати шахматных олимпиад и пятикратным чемпионом мира по классическим шахматам", - говорится в информации федерации шахмат Грузии.
Гаприндашвили набрала 7 очков. Она выиграла четыре партии и шесть встреч завершила вничью.
По данным федерации шахмат Грузии, на ЧМ в Ассизи блестяще выступили еще двое представителей Грузии. Чемпион Европы среди сеньоров Софико Тереладзе, набрав 7, 5 очка, разделила первое место среди шахматисток старше 50 лет с представительницей Люксембурга Эльвирой Беренд . Титул чемпиона (+50) завоевал еще один представитель Грузии - Зураб Стуруа.