https://sputnik-georgia.ru/20221127/prezident-gruzii-nazvala-femitsid-odnoy-iz-glavnykh-problemy-strany-272504189.html

Президент Грузии назвала фемицид одной из главных проблем страны

Президент Грузии назвала фемицид одной из главных проблем страны

Необходимо принять новое, гораздо более жесткое законодательство, считает президент 27.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-27T19:35+0400

2022-11-27T19:35+0400

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала убийства женщин на почве ненависти одной из главных проблем страны на сегодняшний день.На днях Грузию потрясло шокирующее убийство. Молодая женщина стала жертвой фемицида в Терджоле на западе страны. Бывший муж после отказа снова сойтись решил убить женщину. Он ворвался в магазин, где она работала менеджером, запер в небольшой комнате и поджег ее. Никто из сотрудников не смог помощь жертве. На следующий день в больнице скончался и сам убийца.По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, фемицид сегодня является одной из самых острых проблем.По словам Саломе Зурабишвили, требуется гораздо более строгое законодательство.В период с 2014 по август 2022 года в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, общество, саломе зурабишвили , семейное насилие