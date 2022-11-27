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Президент Грузии назвала фемицид одной из главных проблем страны
Президент Грузии назвала фемицид одной из главных проблем страны
Необходимо принять новое, гораздо более жесткое законодательство, считает президент 27.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-27T19:35+0400
2022-11-27T19:35+0400
2022-11-27T20:11+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала убийства женщин на почве ненависти одной из главных проблем страны на сегодняшний день.На днях Грузию потрясло шокирующее убийство. Молодая женщина стала жертвой фемицида в Терджоле на западе страны. Бывший муж после отказа снова сойтись решил убить женщину. Он ворвался в магазин, где она работала менеджером, запер в небольшой комнате и поджег ее. Никто из сотрудников не смог помощь жертве. На следующий день в больнице скончался и сам убийца.По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, фемицид сегодня является одной из самых острых проблем.По словам Саломе Зурабишвили, требуется гораздо более строгое законодательство.В период с 2014 по август 2022 года в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, общество, саломе зурабишвили , семейное насилие
грузия, политика, новости, общество, саломе зурабишвили , семейное насилие
Президент Грузии назвала фемицид одной из главных проблем страны
19:35 27.11.2022 (обновлено: 20:11 27.11.2022)
Необходимо принять новое, гораздо более жесткое законодательство, считает президент
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала убийства женщин на почве ненависти одной из главных проблем страны на сегодняшний день.
На днях Грузию потрясло шокирующее убийство. Молодая женщина стала жертвой фемицида в Терджоле на западе страны. Бывший муж после отказа снова сойтись решил убить женщину. Он ворвался в магазин, где она работала менеджером, запер в небольшой комнате и поджег ее. Никто из сотрудников не смог помощь жертве. На следующий день в больнице скончался и сам убийца.
"Из наших социальных проблем это, наверное, одна из самых острых, которые существуют на сегодняшний день, и мы должны решать ее не только заявлениями и словами, но и законодательством. Необходимо принять новое, гораздо более жесткое законодательство", — заявила Саломе Зурабишвили журналистам.
По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, фемицид сегодня является одной из самых острых проблем.
По словам Саломе Зурабишвили, требуется гораздо более строгое законодательство.
В период с 2014 по август 2022 года в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.