https://sputnik-georgia.ru/20221127/samolet-iz-stambula-ne-smog-prizemlitsya-v-tbilisi-iz-za-nepogody-272503407.html

Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Тбилиси из-за непогоды

Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Тбилиси из-за непогоды

На данный момент речь идет только об одном рейсе, других изменений в расписании нет 27.11.2022, Sputnik Грузия

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тбилисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Самолет Pegasus Airlines, следовавший рейсом Стамбул-Тбилиси, не смог приземлиться в Тбилисском международном аэропорту из-за плохой погоды.По информации СМИ, самолет вернулся в аэропорт Эрзурум в Турции. Экипаж самолета ждет улучшения погодных условий.На данный момент речь идет только об одном рейсе, других изменений в расписании нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, тбилиси, стамбул, происшествия, тбилисский международный аэропорт