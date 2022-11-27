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Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Тбилиси из-за непогоды
Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Тбилиси из-за непогоды
На данный момент речь идет только об одном рейсе, других изменений в расписании нет 27.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-27T17:59+0400
2022-11-27T17:59+0400
2022-11-27T18:31+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Самолет Pegasus Airlines, следовавший рейсом Стамбул-Тбилиси, не смог приземлиться в Тбилисском международном аэропорту из-за плохой погоды.По информации СМИ, самолет вернулся в аэропорт Эрзурум в Турции. Экипаж самолета ждет улучшения погодных условий.На данный момент речь идет только об одном рейсе, других изменений в расписании нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, тбилиси, стамбул, происшествия, тбилисский международный аэропорт
грузия, новости, тбилиси, стамбул, происшествия, тбилисский международный аэропорт
Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Тбилиси из-за непогоды
17:59 27.11.2022 (обновлено: 18:31 27.11.2022)
На данный момент речь идет только об одном рейсе, других изменений в расписании нет
ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Самолет Pegasus Airlines, следовавший рейсом Стамбул-Тбилиси, не смог приземлиться в Тбилисском международном аэропорту из-за плохой погоды.
"Из-за плохой погоды рейс Pegasus Стамбул-Тбилиси не смог приземлиться в международном аэропорту Тбилиси и возвращается в запасной аэропорт в Турции", - сообщили Первому каналу в Международном аэропорту Тбилиси.
По информации СМИ, самолет вернулся в аэропорт Эрзурум в Турции. Экипаж самолета ждет улучшения погодных условий.
На данный момент речь идет только об одном рейсе, других изменений в расписании нет.