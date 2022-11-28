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Авария с участием патрульной машины произошла в Тбилиси
Авария с участием патрульной машины произошла в Тбилиси
Всех пострадавших перевезли в медучреждения, состояние здоровья двоих оценивается как тяжелое 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T20:57+0400
2022-11-28T20:57+0400
2022-11-28T20:57+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия на улице Габриэла Салоси в Тбилиси пострадали три человека, сообщает телеканал "Мтавари".По информации телеканала "Мтавари", столкнулись экипаж патрульной полиции и легковой автомобиль.Всех пострадавших перевезли в медучреждения, состояние здоровья двоих оценивается как тяжелое.Что стало причиной аварии, пока неизвестно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, дтп, тбилиси
грузия, новости, происшествия, дтп, тбилиси
Авария с участием патрульной машины произошла в Тбилиси
Всех пострадавших перевезли в медучреждения, состояние здоровья двоих оценивается как тяжелое
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия на улице Габриэла Салоси в Тбилиси пострадали три человека, сообщает телеканал "Мтавари".
По информации телеканала "Мтавари", столкнулись экипаж патрульной полиции и легковой автомобиль.
Всех пострадавших перевезли в медучреждения, состояние здоровья двоих оценивается как тяжелое.
Что стало причиной аварии, пока неизвестно.