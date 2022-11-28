https://sputnik-georgia.ru/20221128/avariya-s-uchastiem-patrulnoy-mashiny-proizoshla-v-tbilisi-272530182.html

Авария с участием патрульной машины произошла в Тбилиси

Авария с участием патрульной машины произошла в Тбилиси

Всех пострадавших перевезли в медучреждения, состояние здоровья двоих оценивается как тяжелое 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T20:57+0400

2022-11-28T20:57+0400

2022-11-28T20:57+0400

грузия

новости

происшествия

дтп

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268681258_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_4f91e92d774c562261e5b8c69c7f8d20.jpg

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия на улице Габриэла Салоси в Тбилиси пострадали три человека, сообщает телеканал "Мтавари".По информации телеканала "Мтавари", столкнулись экипаж патрульной полиции и легковой автомобиль.Всех пострадавших перевезли в медучреждения, состояние здоровья двоих оценивается как тяжелое.Что стало причиной аварии, пока неизвестно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, дтп, тбилиси