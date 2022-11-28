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Большой адронный коллайдер остановлен раньше срока
Большой адронный коллайдер остановлен раньше срока
В Европейской организации по ядерным исследованиям ранее сообщили, что могут остановить работу БАК в случае необходимости 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T23:02+0400
2022-11-28T23:02+0400
2022-11-28T23:36+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) остановила работу Большого адронного коллайдера 28 ноября – за две недели до первоначально запланированной даты с целью экономии энергии, сообщили в организации. Ранее ЦЕРН в заявлении сообщила, что техническое отключение на конец 2022 года начнется 28 ноября, то есть на две недели раньше, чем планировалось изначально, а в 2023 году эксплуатация ускорительного комплекса будет сокращена на 20%.ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России.Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.В пиковые часы коллайдер потребляет около трети объема энергии, необходимой для обеспечения Женевы, рядом с которой он расположен. В CERN ранее допускали, что могут остановить его работу в случае необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, наука, швейцария, европейская организация по ядерным исследованиям, большой адронный коллайдер
в мире, новости, наука, швейцария, европейская организация по ядерным исследованиям, большой адронный коллайдер
Большой адронный коллайдер остановлен раньше срока
23:02 28.11.2022 (обновлено: 23:36 28.11.2022)
В Европейской организации по ядерным исследованиям ранее сообщили, что могут остановить работу БАК в случае необходимости
ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) остановила работу Большого адронного коллайдера 28 ноября – за две недели до первоначально запланированной даты с целью экономии энергии, сообщили в организации.
Ранее ЦЕРН в заявлении сообщила, что техническое отключение на конец 2022 года начнется 28 ноября, то есть на две недели раньше, чем планировалось изначально, а в 2023 году эксплуатация ускорительного комплекса будет сокращена на 20%.
"В свете глобального кризиса с энергоснабжением и ростом цен, а также в рамках своей социальной ответственности, ЦЕРН будет осуществлять меры, которые значительно снизят потребление энергии в 2022 и 2023 годах", – говорится в пресс-релизе организации.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России.
Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
В пиковые часы коллайдер потребляет около трети объема энергии, необходимой для обеспечения Женевы, рядом с которой он расположен. В CERN ранее допускали, что могут остановить его работу в случае необходимости.