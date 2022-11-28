https://sputnik-georgia.ru/20221128/bolshoy-adronnyy-kollayder-272538789.html

Большой адронный коллайдер остановлен раньше срока

Большой адронный коллайдер остановлен раньше срока

В Европейской организации по ядерным исследованиям ранее сообщили, что могут остановить работу БАК в случае необходимости 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T23:02+0400

2022-11-28T23:02+0400

2022-11-28T23:36+0400

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европейская организация по ядерным исследованиям

большой адронный коллайдер

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ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) остановила работу Большого адронного коллайдера 28 ноября – за две недели до первоначально запланированной даты с целью экономии энергии, сообщили в организации. Ранее ЦЕРН в заявлении сообщила, что техническое отключение на конец 2022 года начнется 28 ноября, то есть на две недели раньше, чем планировалось изначально, а в 2023 году эксплуатация ускорительного комплекса будет сокращена на 20%.ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России.Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.В пиковые часы коллайдер потребляет около трети объема энергии, необходимой для обеспечения Женевы, рядом с которой он расположен. В CERN ранее допускали, что могут остановить его работу в случае необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, наука, швейцария, европейская организация по ядерным исследованиям, большой адронный коллайдер