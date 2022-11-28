https://sputnik-georgia.ru/20221128/den-pamyati-evangelista-matfeya-2022-molitvy-o-chem-prosyat-svyatogo-272522297.html

День памяти евангелиста Матфея 2022: молитвы, о чем просят святого

День памяти евангелиста Матфея 2022: молитвы, о чем просят святого

День памяти евангелиста Матфея - одного из 12-ти апостолов Спасителя, православная церковь отмечает 29 ноября

2022-11-28T17:43+0400

2022-11-28T17:43+0400

2022-11-28T17:43+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

религиозный праздник

церковный праздник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23552/73/235527304_0:250:1646:1176_1920x0_80_0_0_77b869b99118e2827d75917a41999ca5.jpg

Евангелие, написанное святым Матфеем - является первым среди книг Нового Завета. Кем был святой Матфей, какие молитвы читают евангелисту и о чем просят апостола, читайте в материале Sputnik Грузия.Житие святогоБудущий евангелист, которого при рождении назвали Левием, жил в галилейском городе Капернауме - он был братом апостола Иакова Алфеева.Левий работал сборщиком податей для Рима, которых иудеи считали корыстолюбивыми предателями, так как эти люди собирали деньги с большой выгодой для себя. Поэтому даже говорить с ними считалось грехом.После встречи с Иисусом, осознав свои грехи, Левий вчетверо больше собранного вернул тем, кого прежде обирал, а остальное имущество раздал нищим. А сам последовал за Христом, став одним из ближайших учеников Спасителя, свидетелем Его страданий, смерти и воскресения.Апостол Матфей, после сошествия Святого Духа, вместе другими учениками Спасителя проповедовал Слово Божье в Сирии, Мидии, Персии, Парфии и Эфиопии, где был предан мученической смерти в 60 году.По просьбе иудеев в 42-м святой Матфей написал Евангелие на еврейском языке, описав в нем земную жизнь Спасителя и Его учение. К сожалению, до наших дней еврейский текст книги не сохранился - о нем напоминают лингвистические и культурно-исторические особенности греческого перевода текста.О чем просят святогоМолитва евангелисту Матфею помогает всем, кто просит святого об укреплении его в вере и защите от искушений.Молитвы святому Матфею возносят работники различных финансовых служб, которым евангелист оказывает особое покровительство.Просят о помощи апостола Матфея предприниматели и работники торговой сферы, при возникновении проблем с ведением бизнеса или с налогами, а также при открытии нового дела или во время поисков новой работы.Молитва евангелисту Матфею помогает избежать крупных денежных потерь и предотвратить кражу. Апостола просят также найти решение проблемы и избежать возможных серьезных последствий.Покровительствует святой также тем, чья деятельность связана со словом – евангелиста просят о помощи филологи, сценаристы, писатели, лингвисты, рекламщики, журналисты и копирайтеры.Молитвы евангелисту МатфеюМолитва перваяО, сильний! Понеси немощи наша, не отлучайся духом от нас, да не разлучимся й конец от любве Божия, но крепким заступлением твоим нас защити, да помилует Господь всех нас молитв твоих ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобит со всеми Святыми блаженнаго Царствия и брака Агнца Своего, Емуже честь и слава, и благодарение и поклонение, во веки веков. Аминь.Тропарь, глас 3Усердно от мытницы к звавшему Владыце Христу, явльшуся на земли человеком за благость, Тому последовав, апостол избранный явился еси и благовестник Евангелия вселенней велегласен. Сего ради чтим честную память твою, Матфее богоглаголиве, моли Милостиваго Бога, да грехов оставление подаст душам нашим.Кондак, глас 4Мытарства иго отверг, правды игу притяглся еси и явился еси купец всеизряднейший, богатство принес юже с высоты премудрость. Отонудуже проповедал еси истины слово и унылых воздвигл еси души, написав час судный.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

день памяти евангелиста матфея 2022: молитвы, о чем просят святого