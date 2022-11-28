День памяти евангелиста Матфея 2022: молитвы, о чем просят святого
© photo: Sputnik / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкМиниатюра "Евангелист Матфей", середина XIX века. Финифть.
© photo: Sputnik / Всеволод Тарасевич/
День памяти евангелиста Матфея - одного из 12-ти апостолов Спасителя, православная церковь отмечает 29 ноября
Евангелие, написанное святым Матфеем - является первым среди книг Нового Завета. Кем был святой Матфей, какие молитвы читают евангелисту и о чем просят апостола, читайте в материале Sputnik Грузия.
Житие святого
Будущий евангелист, которого при рождении назвали Левием, жил в галилейском городе Капернауме - он был братом апостола Иакова Алфеева.
Левий работал сборщиком податей для Рима, которых иудеи считали корыстолюбивыми предателями, так как эти люди собирали деньги с большой выгодой для себя. Поэтому даже говорить с ними считалось грехом.
После встречи с Иисусом, осознав свои грехи, Левий вчетверо больше собранного вернул тем, кого прежде обирал, а остальное имущество раздал нищим. А сам последовал за Христом, став одним из ближайших учеников Спасителя, свидетелем Его страданий, смерти и воскресения.
© photo: Sputnik / StringerЗажженные в церкви свечи
Зажженные в церкви свечи
© photo: Sputnik / Stringer
Апостол Матфей, после сошествия Святого Духа, вместе другими учениками Спасителя проповедовал Слово Божье в Сирии, Мидии, Персии, Парфии и Эфиопии, где был предан мученической смерти в 60 году.
По просьбе иудеев в 42-м святой Матфей написал Евангелие на еврейском языке, описав в нем земную жизнь Спасителя и Его учение. К сожалению, до наших дней еврейский текст книги не сохранился - о нем напоминают лингвистические и культурно-исторические особенности греческого перевода текста.
О чем просят святого
Молитва евангелисту Матфею помогает всем, кто просит святого об укреплении его в вере и защите от искушений.
Молитвы святому Матфею возносят работники различных финансовых служб, которым евангелист оказывает особое покровительство.
Просят о помощи апостола Матфея предприниматели и работники торговой сферы, при возникновении проблем с ведением бизнеса или с налогами, а также при открытии нового дела или во время поисков новой работы.
© photo: Sputnik / StringerЦерковная служба - верующие ставят свечи
Церковная служба - верующие ставят свечи
© photo: Sputnik / Stringer
Молитва евангелисту Матфею помогает избежать крупных денежных потерь и предотвратить кражу. Апостола просят также найти решение проблемы и избежать возможных серьезных последствий.
Покровительствует святой также тем, чья деятельность связана со словом – евангелиста просят о помощи филологи, сценаристы, писатели, лингвисты, рекламщики, журналисты и копирайтеры.
Молитвы евангелисту Матфею
Молитва первая
О, преславный апостоле Матфее, душу за Христа предавший и кровию твоею пажить Его удобривший! Услыши чад твоих молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимыя. Се бо беззаконьми омрачихомся, и того ради бедами, якоже тучами, обложихомся, елеа же добраго жития обнищахом зело, и не возможем противитися волком хищным, иже расхищати наследие Божие дерзостно тщатся.
О, сильний! Понеси немощи наша, не отлучайся духом от нас, да не разлучимся й конец от любве Божия, но крепким заступлением твоим нас защити, да помилует Господь всех нас молитв твоих ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобит со всеми Святыми блаженнаго Царствия и брака Агнца Своего, Емуже честь и слава, и благодарение и поклонение, во веки веков. Аминь.
Тропарь, глас 3
Усердно от мытницы к звавшему Владыце Христу, явльшуся на земли человеком за благость, Тому последовав, апостол избранный явился еси и благовестник Евангелия вселенней велегласен. Сего ради чтим честную память твою, Матфее богоглаголиве, моли Милостиваго Бога, да грехов оставление подаст душам нашим.
Кондак, глас 4
Мытарства иго отверг, правды игу притяглся еси и явился еси купец всеизряднейший, богатство принес юже с высоты премудрость. Отонудуже проповедал еси истины слово и унылых воздвигл еси души, написав час судный.
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