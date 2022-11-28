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Обвиняемые в изнасиловании монахини в Грузии отправлены под арест
Обвиняемые в изнасиловании монахини в Грузии отправлены под арест
Оба обвиняемых в разбойном нападении и изнасиловании ранее были судимы 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T18:25+0400
2022-11-28T18:25+0400
2022-11-28T18:38+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik. Хашурский районный суд отправил под арест на время следствия двоих обвиняемых в разбойном нападении и изнасиловании с особой жестокостью монахини в селе Цхрамуха, сообщает Первый канал. Следствие установило, что 25 ноября двое мужчин напали на монахиню в келье на территории монастыря в селе Цхрамуха Хашурского района и потребовали деньги и драгоценности. Получив отказ, они с особой жестокостью изнасиловали ее, после чего избили, отобрали телефон и бросили в бессознательном состоянии.После этого обвиняемые забрали из церкви ящики для пожертвований и скрылись с места происшествия.Подозреваемых задержали 26 ноября. Оба были ранее судимы. Одному из них 39 лет, а второму – 27. Им грозит самое строгое наказание - от 15 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, тбилиси, хашурский район
происшествия, новости, тбилиси, хашурский район
Обвиняемые в изнасиловании монахини в Грузии отправлены под арест
18:25 28.11.2022 (обновлено: 18:38 28.11.2022)
Оба обвиняемых в разбойном нападении и изнасиловании ранее были судимы
ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik. Хашурский районный суд отправил под арест на время следствия двоих обвиняемых в разбойном нападении и изнасиловании с особой жестокостью монахини в селе Цхрамуха, сообщает Первый канал.
Следствие установило, что 25 ноября двое мужчин напали на монахиню в келье на территории монастыря в селе Цхрамуха Хашурского района и потребовали деньги и драгоценности. Получив отказ, они с особой жестокостью изнасиловали ее, после чего избили, отобрали телефон и бросили в бессознательном состоянии.
После этого обвиняемые забрали из церкви ящики для пожертвований и скрылись с места происшествия.
Подозреваемых задержали 26 ноября. Оба были ранее судимы. Одному из них 39 лет, а второму – 27.
Им грозит самое строгое наказание - от 15 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.