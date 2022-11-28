https://sputnik-georgia.ru/20221128/obvinyaemye-v-iznasilovanii-monakhini-v-gruzii-otpravleny-pod-arest-272528457.html

Обвиняемые в изнасиловании монахини в Грузии отправлены под арест

Обвиняемые в изнасиловании монахини в Грузии отправлены под арест

Оба обвиняемых в разбойном нападении и изнасиловании ранее были судимы 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T18:25+0400

2022-11-28T18:25+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik. Хашурский районный суд отправил под арест на время следствия двоих обвиняемых в разбойном нападении и изнасиловании с особой жестокостью монахини в селе Цхрамуха, сообщает Первый канал. Следствие установило, что 25 ноября двое мужчин напали на монахиню в келье на территории монастыря в селе Цхрамуха Хашурского района и потребовали деньги и драгоценности. Получив отказ, они с особой жестокостью изнасиловали ее, после чего избили, отобрали телефон и бросили в бессознательном состоянии.После этого обвиняемые забрали из церкви ящики для пожертвований и скрылись с места происшествия.Подозреваемых задержали 26 ноября. Оба были ранее судимы. Одному из них 39 лет, а второму – 27. Им грозит самое строгое наказание - от 15 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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