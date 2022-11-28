https://sputnik-georgia.ru/20221128/pravitelstvo-gruzii-nachinaet-programmu-po-remontu-detskikh-sadov--272520464.html

В Грузии отремонтируют или построят заново сотни детских садов

В Грузии отремонтируют или построят заново сотни детских садов

Обновление детских садов обойдется правительству Грузии в 477 миллионов долларов 28.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Правительство Грузии решило начать программу восстановления детских садов после того, как выяснилось, что 885 учреждений дошкольного образования нуждаются в ремонте либо перестройке, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.По словам Гарибашвили, в масштабах всей страны будут построены и новые детские сады.Как отметил глава правительства, программа осуществится в три этапа. Первый этап начнется с 1 января 2023 года и на него будет потрачено 100 миллионов лари (около 36,7 миллиона долларов).В целом на программу будет потрачено более 1,3 миллиарда лари (477 миллионов долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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