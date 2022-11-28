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В Грузии отремонтируют или построят заново сотни детских садов
В Грузии отремонтируют или построят заново сотни детских садов
Обновление детских садов обойдется правительству Грузии в 477 миллионов долларов 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T15:15+0400
2022-11-28T15:15+0400
2022-11-28T15:42+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Правительство Грузии решило начать программу восстановления детских садов после того, как выяснилось, что 885 учреждений дошкольного образования нуждаются в ремонте либо перестройке, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.По словам Гарибашвили, в масштабах всей страны будут построены и новые детские сады.Как отметил глава правительства, программа осуществится в три этапа. Первый этап начнется с 1 января 2023 года и на него будет потрачено 100 миллионов лари (около 36,7 миллиона долларов).В целом на программу будет потрачено более 1,3 миллиарда лари (477 миллионов долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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правительство, правительство грузии, тбилиси, ираклий гарибашвили, грузия, новости, общество, детский сад
правительство, правительство грузии, тбилиси, ираклий гарибашвили, грузия, новости, общество, детский сад
В Грузии отремонтируют или построят заново сотни детских садов
15:15 28.11.2022 (обновлено: 15:42 28.11.2022)
Обновление детских садов обойдется правительству Грузии в 477 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Правительство Грузии решило начать программу восстановления детских садов после того, как выяснилось, что 885 учреждений дошкольного образования нуждаются в ремонте либо перестройке, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
По словам Гарибашвили, в масштабах всей страны будут построены и новые детские сады.
"Вы знаете, что детские сады находятся в плачевном положении. Выяснилось, что 885 детских садов нуждаются в строительстве-восстановлении. Поэтому мы решили начать программу строительства-восстановления детских садов", – сказал Гарибашвили на заседании правительства.
Как отметил глава правительства, программа осуществится в три этапа. Первый этап начнется с 1 января 2023 года и на него будет потрачено 100 миллионов лари (около 36,7 миллиона долларов).
В целом на программу будет потрачено более 1,3 миллиарда лари (477 миллионов долларов).