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Приметы на день апостола и евангелиста Матфея 2022: что нельзя делать

Приметы на день апостола и евангелиста Матфея 2022: что нельзя делать

Православная церковь 29 ноября отмечает день памяти евангелиста Матфея - одного из 12-ти апостолов Христа 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T19:48+0400

2022-11-28T19:48+0400

2022-11-28T19:48+0400

справки

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С праздником, который в народном календаре называется "Матвеев день", связано много запретов и примет.Что нельзя делать в день апостола и евангелиста Матфея, какие с ним связаны приметы, читайте в Sputnik Грузия.Что нельзя делатьУ православных верующих 28 ноября начался Рождественский пост, следовательно, тем кто соблюдает пост нельзя в день апостола и евангелиста Матфея есть пищу животного происхождения, но можно кушать рыбу.Нельзя в день евангелиста Матфея венчаться, так как во время поста обряд венчания не проводиться.По народным приметам, нельзя в этот день разговаривать с гостем через порог, можно испортить с ним отношения.В день апостола Матфея нельзя злиться, ссориться, оскорблять кого-либо – это плохая примета, можно весь год провести в склоках.Нельзя предаваться чревоугодию и напиваться – этим можно навлечь на семью неприятности и болезни.Покупать одежду и обувь в день евангелиста Матфея нельзя – вещи долго не прослужат.По народным приметам, нельзя в этот день долго на себя смотреть в зеркало – можно лишится красоты и молодости.Народные приметыПлохая примета надевать в день апостола и евангелиста Матфея вещи наизнанку – она сулит большие неприятности.По приметам, нельзя садится в этот день на стол – это привлечет на дом неприятности.Свистеть в доме плохая примета — заведутся мыши и тараканы.По приметам, ожидаются сильные морозы, если в день евангелиста Матфея начиналась оттепель.Есть примета, что плохая погода продержится до 19 декабря, если в день апостола Матфея будет сильный ветер с дождем или снегом.А если 29 ноября день будет теплый – это явная примета, что зима в целом будет такой же.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки