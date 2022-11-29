Достопримечательности Грузии: крепость Армази и Ольгинский монастырь - фото
Цитадель располагается на высоком скалистом гребне, с которого открывается сногсшибательный вид на окрестности
Цитадель располагается на высоком скалистом гребне, с которого открывается сногсшибательный вид на окрестности
Добраться до крепости не так уж и сложно. Из Тбилиси нужно взять маршрутку до Мцхета и по дороге попросить водителя остановить у поворота на Армази
Добраться до крепости не так уж и сложно. Из Тбилиси нужно взять маршрутку до Мцхета и по дороге попросить водителя остановить у поворота на Армази
Затем нужно прогуляться до железнодорожной колеи, там стоит указатель. Тропа маркирована желто-белой меткой
Затем нужно прогуляться до железнодорожной колеи, там стоит указатель. Тропа маркирована желто-белой меткой
Весь путь до крепости составляет два километра. Однако придётся идти по лесу и в гору, поэтому желательно подготовиться как для трекингового похода. На фото - мужской монастырь по дороге к Армази
Весь путь до крепости составляет два километра. Однако придётся идти по лесу и в гору, поэтому желательно подготовиться как для трекингового похода. На фото - мужской монастырь по дороге к Армази
Идти, в основном, нужно вдоль реки, лишь иногда её пересекая. Но ноги мочить не придётся, так как мелкую реку можно пересечь по камням. А в отсутствие дождей воды в реке и вовсе мало.
Идти, в основном, нужно вдоль реки, лишь иногда её пересекая. Но ноги мочить не придётся, так как мелкую реку можно пересечь по камням. А в отсутствие дождей воды в реке и вовсе мало.
По дороге можно встретить места для отдыха. В теплое время люди устраивают тут пикники и ставят палатки
По дороге можно встретить места для отдыха. В теплое время люди устраивают тут пикники и ставят палатки
Но даже в прохладные месяца сюда стоит приехать, чтобы насладиться чудесным лесом
Но даже в прохладные месяца сюда стоит приехать, чтобы насладиться чудесным лесом
А участок тропы, где лежит множество камней, покрытых мхом, и вовсе напоминает сцену из сказочного фильма
А участок тропы, где лежит множество камней, покрытых мхом, и вовсе напоминает сцену из сказочного фильма
На пути к крепости стоит монастырский комплекс Армази. Сейчас в нём находится мужской монастырь
На пути к крепости стоит монастырский комплекс Армази. Сейчас в нём находится мужской монастырь
В нём действуют определённые правила. При входе на территорию можно увидеть табличку с ними
В нём действуют определённые правила. При входе на территорию можно увидеть табличку с ними
Монастырский комплекс был возведен во второй половине XII века. Состоит он из церкви и пристроек - небольшие здания, склеп и колокольня
Монастырский комплекс был возведен во второй половине XII века. Состоит он из церкви и пристроек - небольшие здания, склеп и колокольня
Расположение среди леса, гор и водоёма делают монастырь одним из красивейших мест в окрестностях Тбилиси
Расположение среди леса, гор и водоёма делают монастырь одним из красивейших мест в окрестностях Тбилиси
Недалеко от крепости Армази есть и другие достопримечательности. Например, Ольгинский монастырь
Недалеко от крепости Армази есть и другие достопримечательности. Например, Ольгинский монастырь
Находится он на крутом склоне. Путь указывает табличка. Подниматься в гору нужно минут около 15 минут
Находится он на крутом склоне. Путь указывает табличка. Подниматься в гору нужно минут около 15 минут
Во время строительства железной дороги, инженер Горнич обнаружил наполовину засыпанный храм. После самоубийства инженера его жена Ольга в 1891 году основала на этом месте монастырь и стала его настоятельницей
Во время строительства железной дороги, инженер Горнич обнаружил наполовину засыпанный храм. После самоубийства инженера его жена Ольга в 1891 году основала на этом месте монастырь и стала его настоятельницей
Первая церковь на месте Ольгинского монастыря была построена в VI веке. Ее не один раз разрушали и восстанавливали. За церковью находится небольшое кладбище, там покоятся монахини прежних лет
Первая церковь на месте Ольгинского монастыря была построена в VI веке. Ее не один раз разрушали и восстанавливали. За церковью находится небольшое кладбище, там покоятся монахини прежних лет
Поблизости, за оградой, - домик и рядом с ним кельи. Но попасть на территорию монахинь можно только после благословения
Поблизости, за оградой, - домик и рядом с ним кельи. Но попасть на территорию монахинь можно только после благословения
Поход к крепости Армази и посещение двух монастырей вполне укладывается в один день
Поход к крепости Армази и посещение двух монастырей вполне укладывается в один день
Главное, запастись снеками и надеть удобную обувь и комфортную одежду
Главное, запастись снеками и надеть удобную обувь и комфортную одежду
И в таком путешествии совсем недалеко от Тбилиси вы получите незабываемые впечатления
И в таком путешествии совсем недалеко от Тбилиси вы получите незабываемые впечатления