Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221129/dostoprimechatelnosti-gruzii-krepost-armazi-i-olginskiy-monastyr---foto-272562141.html
Достопримечательности Грузии: крепость Армази и Ольгинский монастырь - фото
Достопримечательности Грузии: крепость Армази и Ольгинский монастырь - фото
Крепость Армази построена примерно в XIII-XV веках. Состоит она из башен и крепостной стены. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит крепость и чем она... 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T17:57+0400
2022-11-29T17:57+0400
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
фотография
туризм в грузии
путешествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/1c/272535669_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_59464a2ab25046aee69a5baa1e8980ca.jpg
Даже несмотря на то, что крепость сильно разрушена, она остаётся привлекательным местом для туристов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/1c/272535669_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_90582c0bdc1e45399660e804e1d6d269.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фотография, туризм в грузии, путешествия, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фотография, туризм в грузии, путешествия, фото

Достопримечательности Грузии: крепость Армази и Ольгинский монастырь - фото

17:57 29.11.2022
Подписаться на
НовостиTelegram
Крепость Армази построена примерно в XIII-XV веках. Состоит она из башен и крепостной стены. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит крепость и чем она интересна
Даже несмотря на то, что крепость сильно разрушена, она остаётся привлекательным местом для туристов.
© photo: Sputnik / Stringer

Цитадель располагается на высоком скалистом гребне, с которого открывается сногсшибательный вид на окрестности

Цитадель располагается на высоком скалистом гребне, с которого открывается сногсшибательный вид на окрестности - Sputnik Грузия
1/21
© photo: Sputnik / Stringer

Цитадель располагается на высоком скалистом гребне, с которого открывается сногсшибательный вид на окрестности

© photo: Sputnik / Stringer

Добраться до крепости не так уж и сложно. Из Тбилиси нужно взять маршрутку до Мцхета и по дороге попросить водителя остановить у поворота на Армази

Добраться до крепости не так уж и сложно. Из Тбилиси нужно взять маршрутку до Мцхета и по дороге попросить водителя остановить у поворота на Армази - Sputnik Грузия
2/21
© photo: Sputnik / Stringer

Добраться до крепости не так уж и сложно. Из Тбилиси нужно взять маршрутку до Мцхета и по дороге попросить водителя остановить у поворота на Армази

© photo: Sputnik / Stringer

Затем нужно прогуляться до железнодорожной колеи, там стоит указатель. Тропа маркирована желто-белой меткой

Затем нужно прогуляться до железнодорожной колеи, там стоит указатель. Тропа маркирована желто-белой меткой - Sputnik Грузия
3/21
© photo: Sputnik / Stringer

Затем нужно прогуляться до железнодорожной колеи, там стоит указатель. Тропа маркирована желто-белой меткой

© photo: Sputnik / Stringer

Весь путь до крепости составляет два километра. Однако придётся идти по лесу и в гору, поэтому желательно подготовиться как для трекингового похода. На фото - мужской монастырь по дороге к Армази

Весь путь до крепости составляет два километра. Однако придётся идти по лесу и в гору, поэтому желательно подготовиться как для трекингового похода. На фото - мужской монастырь по дороге к Армази - Sputnik Грузия
4/21
© photo: Sputnik / Stringer

Весь путь до крепости составляет два километра. Однако придётся идти по лесу и в гору, поэтому желательно подготовиться как для трекингового похода. На фото - мужской монастырь по дороге к Армази

© photo: Sputnik / Stringer

Идти, в основном, нужно вдоль реки, лишь иногда её пересекая. Но ноги мочить не придётся, так как мелкую реку можно пересечь по камням. А в отсутствие дождей воды в реке и вовсе мало.

Идти, в основном, нужно вдоль реки, лишь иногда её пересекая. Но ноги мочить не придётся, так как мелкую реку можно пересечь по камням. А в отсутствие дождей воды в реке и вовсе мало. - Sputnik Грузия
5/21
© photo: Sputnik / Stringer

Идти, в основном, нужно вдоль реки, лишь иногда её пересекая. Но ноги мочить не придётся, так как мелкую реку можно пересечь по камням. А в отсутствие дождей воды в реке и вовсе мало.

© photo: Sputnik / Stringer

По дороге можно встретить места для отдыха. В теплое время люди устраивают тут пикники и ставят палатки

По дороге можно встретить места для отдыха. В теплое время люди устраивают тут пикники и ставят палатки - Sputnik Грузия
6/21
© photo: Sputnik / Stringer

По дороге можно встретить места для отдыха. В теплое время люди устраивают тут пикники и ставят палатки

© photo: Sputnik / Stringer

Но даже в прохладные месяца сюда стоит приехать, чтобы насладиться чудесным лесом

Но даже в прохладные месяца сюда стоит приехать, чтобы насладиться чудесным лесом - Sputnik Грузия
7/21
© photo: Sputnik / Stringer

Но даже в прохладные месяца сюда стоит приехать, чтобы насладиться чудесным лесом

© photo: Sputnik / Stringer

А участок тропы, где лежит множество камней, покрытых мхом, и вовсе напоминает сцену из сказочного фильма

А участок тропы, где лежит множество камней, покрытых мхом, и вовсе напоминает сцену из сказочного фильма - Sputnik Грузия
8/21
© photo: Sputnik / Stringer

А участок тропы, где лежит множество камней, покрытых мхом, и вовсе напоминает сцену из сказочного фильма

© photo: Sputnik / StringerАрмази и монастырь Ольги
Армази и монастырь Ольги - Sputnik Грузия
9/21
© photo: Sputnik / Stringer
Армази и монастырь Ольги
© photo: Sputnik / Stringer

На пути к крепости стоит монастырский комплекс Армази. Сейчас в нём находится мужской монастырь

На пути к крепости стоит монастырский комплекс Армази. Сейчас в нём находится мужской монастырь - Sputnik Грузия
10/21
© photo: Sputnik / Stringer

На пути к крепости стоит монастырский комплекс Армази. Сейчас в нём находится мужской монастырь

© photo: Sputnik / Stringer

В нём действуют определённые правила. При входе на территорию можно увидеть табличку с ними

В нём действуют определённые правила. При входе на территорию можно увидеть табличку с ними - Sputnik Грузия
11/21
© photo: Sputnik / Stringer

В нём действуют определённые правила. При входе на территорию можно увидеть табличку с ними

© photo: Sputnik / Stringer

Монастырский комплекс был возведен во второй половине XII века. Состоит он из церкви и пристроек - небольшие здания, склеп и колокольня

Монастырский комплекс был возведен во второй половине XII века. Состоит он из церкви и пристроек - небольшие здания, склеп и колокольня - Sputnik Грузия
12/21
© photo: Sputnik / Stringer

Монастырский комплекс был возведен во второй половине XII века. Состоит он из церкви и пристроек - небольшие здания, склеп и колокольня

© photo: Sputnik / Stringer

Расположение среди леса, гор и водоёма делают монастырь одним из красивейших мест в окрестностях Тбилиси

Расположение среди леса, гор и водоёма делают монастырь одним из красивейших мест в окрестностях Тбилиси - Sputnik Грузия
13/21
© photo: Sputnik / Stringer

Расположение среди леса, гор и водоёма делают монастырь одним из красивейших мест в окрестностях Тбилиси

© photo: Sputnik / Stringer

Недалеко от крепости Армази есть и другие достопримечательности. Например, Ольгинский монастырь

Недалеко от крепости Армази есть и другие достопримечательности. Например, Ольгинский монастырь - Sputnik Грузия
14/21
© photo: Sputnik / Stringer

Недалеко от крепости Армази есть и другие достопримечательности. Например, Ольгинский монастырь

© photo: Sputnik / Stringer

Находится он на крутом склоне. Путь указывает табличка. Подниматься в гору нужно минут около 15 минут

Находится он на крутом склоне. Путь указывает табличка. Подниматься в гору нужно минут около 15 минут - Sputnik Грузия
15/21
© photo: Sputnik / Stringer

Находится он на крутом склоне. Путь указывает табличка. Подниматься в гору нужно минут около 15 минут

© photo: Sputnik / Stringer

Во время строительства железной дороги, инженер Горнич обнаружил наполовину засыпанный храм. После самоубийства инженера его жена Ольга в 1891 году основала на этом месте монастырь и стала его настоятельницей

Во время строительства железной дороги, инженер Горнич обнаружил наполовину засыпанный храм. После самоубийства инженера его жена Ольга в 1891 году основала на этом месте монастырь и стала его настоятельницей - Sputnik Грузия
16/21
© photo: Sputnik / Stringer

Во время строительства железной дороги, инженер Горнич обнаружил наполовину засыпанный храм. После самоубийства инженера его жена Ольга в 1891 году основала на этом месте монастырь и стала его настоятельницей

© photo: Sputnik / Stringer

Первая церковь на месте Ольгинского монастыря была построена в VI веке. Ее не один раз разрушали и восстанавливали. За церковью находится небольшое кладбище, там покоятся монахини прежних лет

Первая церковь на месте Ольгинского монастыря была построена в VI веке. Ее не один раз разрушали и восстанавливали. За церковью находится небольшое кладбище, там покоятся монахини прежних лет - Sputnik Грузия
17/21
© photo: Sputnik / Stringer

Первая церковь на месте Ольгинского монастыря была построена в VI веке. Ее не один раз разрушали и восстанавливали. За церковью находится небольшое кладбище, там покоятся монахини прежних лет

© photo: Sputnik / Stringer

Поблизости, за оградой, - домик и рядом с ним кельи. Но попасть на территорию монахинь можно только после благословения

Поблизости, за оградой, - домик и рядом с ним кельи. Но попасть на территорию монахинь можно только после благословения - Sputnik Грузия
18/21
© photo: Sputnik / Stringer

Поблизости, за оградой, - домик и рядом с ним кельи. Но попасть на территорию монахинь можно только после благословения

© photo: Sputnik / Stringer

Поход к крепости Армази и посещение двух монастырей вполне укладывается в один день

Поход к крепости Армази и посещение двух монастырей вполне укладывается в один день - Sputnik Грузия
19/21
© photo: Sputnik / Stringer

Поход к крепости Армази и посещение двух монастырей вполне укладывается в один день

© photo: Sputnik / Stringer

Главное, запастись снеками и надеть удобную обувь и комфортную одежду

Главное, запастись снеками и надеть удобную обувь и комфортную одежду - Sputnik Грузия
20/21
© photo: Sputnik / Stringer

Главное, запастись снеками и надеть удобную обувь и комфортную одежду

© photo: Sputnik / Stringer

И в таком путешествии совсем недалеко от Тбилиси вы получите незабываемые впечатления

И в таком путешествии совсем недалеко от Тбилиси вы получите незабываемые впечатления - Sputnik Грузия
21/21
© photo: Sputnik / Stringer

И в таком путешествии совсем недалеко от Тбилиси вы получите незабываемые впечатления

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0