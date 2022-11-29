https://sputnik-georgia.ru/20221129/ekspert-obyasnil-pochemu-format-33--neotemlemaya-chast-integratsii-regiona-272566372.html

Эксперт объяснил, почему формат "3+3" – неотъемлемая часть интеграции региона

Эксперт объяснил, почему формат "3+3" – неотъемлемая часть интеграции региона

Политолог Ильяс Гусейнов объяснил, почему формат "3+3" – неотъемлемая часть интеграции региона Южного Кавказа. Смотрите в видео, что он заявил 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T19:24+0400

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно заявил, что Зангезурский коридор стал бы беспроигрышной возможностью для всех стран. О региональной интеграции и новых возможностях смотрите в видео Sputnik Азербайджан.

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