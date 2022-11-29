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Эксперт объяснил, почему формат "3+3" – неотъемлемая часть интеграции региона
Эксперт объяснил, почему формат "3+3" – неотъемлемая часть интеграции региона
Политолог Ильяс Гусейнов объяснил, почему формат "3+3" – неотъемлемая часть интеграции региона Южного Кавказа. Смотрите в видео, что он заявил 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T19:24+0400
2022-11-29T19:24+0400
2022-11-29T19:24+0400
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно заявил, что Зангезурский коридор стал бы беспроигрышной возможностью для всех стран. О региональной интеграции и новых возможностях смотрите в видео Sputnik Азербайджан.
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видео, мультимедиа, южный кавказ, экспертное мнение, видео
видео, мультимедиа, южный кавказ, экспертное мнение, видео
Эксперт объяснил, почему формат "3+3" – неотъемлемая часть интеграции региона
Политолог Ильяс Гусейнов объяснил, почему формат "3+3" – неотъемлемая часть интеграции региона Южного Кавказа. Смотрите в видео, что он заявил
Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно заявил, что Зангезурский коридор стал бы беспроигрышной возможностью для всех стран. О региональной интеграции и новых возможностях смотрите в видео Sputnik Азербайджан
.