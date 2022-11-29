https://sputnik-georgia.ru/20221129/gruziny-ne-isportyat-sebe-prazdniki-politicheskoy-turbulentnostyu---ekspert-272568064.html
Грузины не испортят себе праздники политической "турбулентностью" - эксперт
Грузины не испортят себе праздники политической "турбулентностью" - эксперт
В конце года в Грузии не ожидается активных политических процессов и "турбулентности", считает политолог Арчил Сихарулидзе. Смотрите в видео, что заявил... 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T21:16+0400
2022-11-29T21:16+0400
2022-11-29T21:16+0400
пресс-центр
видео
мультимедиа
экспертное мнение
арчил сихарулидзе
политика
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О своем видении политического будущего политолог рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "Взлеты и падения грузинской оппозиции", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Декабрь в стране – это культура празднования. В прошлом году некоторые пытались сорвать Новый год и заслужили критику общества. Общество не хочет терять единственный месяц в году, когда оно может получить удовольствие от отдыха и праздников", - сказал эксперт.В данный момент в главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" идет раскол – за пост председателя борются умеренный политик Ника Мелия и радикал Леван Хабеишвили.По мнению Сихарулидзе, грузинское общество мало заинтересовано междоусобицами, и так будет до тех пор, пока оппозиция не начнет предлагать народу реальные и действенные пути развития страны.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, арчил сихарулидзе, политика, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, арчил сихарулидзе, политика, видео
Грузины не испортят себе праздники политической "турбулентностью" - эксперт
В конце года в Грузии не ожидается активных политических процессов и "турбулентности", считает политолог Арчил Сихарулидзе. Смотрите в видео, что заявил эксперт
О своем видении политического будущего политолог рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "Взлеты и падения грузинской оппозиции", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Декабрь в стране – это культура празднования. В прошлом году некоторые пытались сорвать Новый год и заслужили критику общества. Общество не хочет терять единственный месяц в году, когда оно может получить удовольствие от отдыха и праздников", - сказал эксперт.
В данный момент в главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" идет раскол – за пост председателя борются умеренный политик Ника Мелия и радикал Леван Хабеишвили.
По мнению Сихарулидзе, грузинское общество мало заинтересовано междоусобицами, и так будет до тех пор, пока оппозиция не начнет предлагать народу реальные и действенные пути развития страны.