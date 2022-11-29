https://sputnik-georgia.ru/20221129/kogda-nastupaet-zimnee-solntsestoyanie-ili-samyy-korotkiy-den-v-2022-272563004.html
Когда наступает зимнее солнцестояние или самый короткий день в 2022?
Когда наступает зимнее солнцестояние или самый короткий день в 2022?
День зимнего солнцестояния ежегодно наступает в декабре и знаменует начало астрономической зимы в Северном полушарии 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T17:43+0400
2022-11-29T17:43+0400
2022-11-29T17:44+0400
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1a/271651599_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed2634855b3c91ab8932785438023c43.jpg
Солнцестояния бывают два раза в году – летом и зимой - в этот момент высота Солнца в полдень над горизонтом бывает максимальной или минимальной.Когда в 2022-м наступает зимнее солнцестояние или самый короткий день, читайте в Sputnik Грузия.Когда наступаетЗимнее солнцестояние в Северном полушарии обычно наступает 21 или 22 декабря. День зимнего солнцестояния ежегодно сдвигается, так как длительность солнечного года с календарным временем не совпадает.В 2022-м зимнее солнцестояние в Северном полушарии наступит 22 декабря в 01:47 по тбилисскому времени.В день зимнего солнцестояния Солнце занимает самое низкое положение над горизонтом, в противоположность летнему, когда небесное светило находится на своем максимуме.Световой день в зимнее солнцестояние бывает самый короткий – обычно он длится не более восьми часов. Соответственно, ночь бывает самой длинной.День после зимнего солнцестояния начинает медленно, но уверенно прибавляться, а ночь — убывать.Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1a/271651599_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a66e45978e9047630f096ffe911b61a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Когда наступает зимнее солнцестояние или самый короткий день в 2022?
17:43 29.11.2022 (обновлено: 17:44 29.11.2022)
День зимнего солнцестояния ежегодно наступает в декабре и знаменует начало астрономической зимы в Северном полушарии
Солнцестояния бывают два раза в году – летом и зимой - в этот момент высота Солнца в полдень над горизонтом бывает максимальной или минимальной.
Когда в 2022-м наступает зимнее солнцестояние или самый короткий день, читайте в Sputnik Грузия
.
Когда наступает
Зимнее солнцестояние в Северном полушарии обычно наступает 21 или 22 декабря. День зимнего солнцестояния ежегодно сдвигается, так как длительность солнечного года с календарным временем не совпадает.
В 2022-м зимнее солнцестояние в Северном полушарии наступит 22 декабря в 01:47 по тбилисскому времени.
В день зимнего солнцестояния Солнце занимает самое низкое положение над горизонтом, в противоположность летнему, когда небесное светило находится на своем максимуме.
Световой день в зимнее солнцестояние бывает самый короткий – обычно он длится не более восьми часов. Соответственно, ночь бывает самой длинной.
День после зимнего солнцестояния начинает медленно, но уверенно прибавляться, а ночь — убывать.
Материал подготовлен на основе открытых источников