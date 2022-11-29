https://sputnik-georgia.ru/20221129/kogda-nastupaet-zimnee-solntsestoyanie-ili-samyy-korotkiy-den-v-2022-272563004.html

Когда наступает зимнее солнцестояние или самый короткий день в 2022?

Когда наступает зимнее солнцестояние или самый короткий день в 2022?

День зимнего солнцестояния ежегодно наступает в декабре и знаменует начало астрономической зимы в Северном полушарии 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T17:43+0400

2022-11-29T17:43+0400

2022-11-29T17:44+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1a/271651599_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed2634855b3c91ab8932785438023c43.jpg

Солнцестояния бывают два раза в году – летом и зимой - в этот момент высота Солнца в полдень над горизонтом бывает максимальной или минимальной.Когда в 2022-м наступает зимнее солнцестояние или самый короткий день, читайте в Sputnik Грузия.Когда наступаетЗимнее солнцестояние в Северном полушарии обычно наступает 21 или 22 декабря. День зимнего солнцестояния ежегодно сдвигается, так как длительность солнечного года с календарным временем не совпадает.В 2022-м зимнее солнцестояние в Северном полушарии наступит 22 декабря в 01:47 по тбилисскому времени.В день зимнего солнцестояния Солнце занимает самое низкое положение над горизонтом, в противоположность летнему, когда небесное светило находится на своем максимуме.Световой день в зимнее солнцестояние бывает самый короткий – обычно он длится не более восьми часов. Соответственно, ночь бывает самой длинной.День после зимнего солнцестояния начинает медленно, но уверенно прибавляться, а ночь — убывать.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки