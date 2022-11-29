https://sputnik-georgia.ru/20221129/kutaisi-i-tel-aviv-mozhet-svyazat-pryamoy-aviareys-272553162.html

Кутаиси и Тель-Авив может связать прямой авиарейс

Кутаиси и Тель-Авив может связать прямой авиарейс

Стороны отметили, что Грузия и Израиль представляют друг для друга популярные туристические направления 29.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Встречи высокого уровня прошли в Тель-Авиве для решения вопроса о начале прямого авиасообщения между Израилем и Кутаиси с 2023 года, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.Директор Объединения Тамар Арчуадзе встретилась с руководством авиакомпаний EL AL el Israel Airlines и Sun D'Or International Airlines. Были также проведены встречи с администрацией аэропортов Израиля, которая управляет аэропортами Бен-Гурион и Рамон.Так, главной темой разговора в ходе встречи с генеральным директором Управления аэропортов Израиля Хаги Тополянски стало именно начало прямых авиарейсов из городов Израиля в международный аэропорт Кутаиси."Грузия является очень популярным туристическим направлением в Израиле, как и Израиль для наших граждан. Особенно в направлении паломнического туризма. Израильские авиалинии успешно летают в два международных аэропорта нашей страны в среднем 37 раз в неделю", – отметила Арчуадзе.Кроме того, стороны обсудили возможности международных аэропортов Тель-Авива и Кутаиси. На встрече присутствовал посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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