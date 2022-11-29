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Кутаиси и Тель-Авив может связать прямой авиарейс
Кутаиси и Тель-Авив может связать прямой авиарейс
Стороны отметили, что Грузия и Израиль представляют друг для друга популярные туристические направления 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T14:02+0400
2022-11-29T14:02+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Встречи высокого уровня прошли в Тель-Авиве для решения вопроса о начале прямого авиасообщения между Израилем и Кутаиси с 2023 года, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.Директор Объединения Тамар Арчуадзе встретилась с руководством авиакомпаний EL AL el Israel Airlines и Sun D'Or International Airlines. Были также проведены встречи с администрацией аэропортов Израиля, которая управляет аэропортами Бен-Гурион и Рамон.Так, главной темой разговора в ходе встречи с генеральным директором Управления аэропортов Израиля Хаги Тополянски стало именно начало прямых авиарейсов из городов Израиля в международный аэропорт Кутаиси."Грузия является очень популярным туристическим направлением в Израиле, как и Израиль для наших граждан. Особенно в направлении паломнического туризма. Израильские авиалинии успешно летают в два международных аэропорта нашей страны в среднем 37 раз в неделю", – отметила Арчуадзе.Кроме того, стороны обсудили возможности международных аэропортов Тель-Авива и Кутаиси. На встрече присутствовал посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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туризм, грузия, новости, лаша жвания, израиль, кутаиси, тель-авив, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, авиасообщение в грузии, авиасообщение
туризм, грузия, новости, лаша жвания, израиль, кутаиси, тель-авив, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, авиасообщение в грузии, авиасообщение
Кутаиси и Тель-Авив может связать прямой авиарейс
14:02 29.11.2022 (обновлено: 14:07 29.11.2022)
Стороны отметили, что Грузия и Израиль представляют друг для друга популярные туристические направления
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Встречи высокого уровня прошли в Тель-Авиве для решения вопроса о начале прямого авиасообщения между Израилем и Кутаиси с 2023 года, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.
Директор Объединения Тамар Арчуадзе встретилась с руководством авиакомпаний EL AL el Israel Airlines и Sun D'Or International Airlines. Были также проведены встречи с администрацией аэропортов Израиля, которая управляет аэропортами Бен-Гурион и Рамон.
"Наряду с европейскими направлениями для нас приоритетным является и прямое авиасообщение на Ближний Восток. Целью наших встреч было заинтересовать их в ближайшем будущем начать полеты в международный аэропорт Кутаиси. Их желание и готовность велики", – сказала Арчуадзе.
Так, главной темой разговора в ходе встречи с генеральным директором Управления аэропортов Израиля Хаги Тополянски стало именно начало прямых авиарейсов из городов Израиля в международный аэропорт Кутаиси.
"Грузия является очень популярным туристическим направлением в Израиле, как и Израиль для наших граждан. Особенно в направлении паломнического туризма. Израильские авиалинии успешно летают в два международных аэропорта нашей страны в среднем 37 раз в неделю", – отметила Арчуадзе.
Кроме того, стороны обсудили возможности международных аэропортов Тель-Авива и Кутаиси. На встрече присутствовал посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.