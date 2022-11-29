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Мэр рассказал, как сделать общественный транспорт Тбилиси более быстрым
Мэр рассказал, как сделать общественный транспорт Тбилиси более быстрым
Сократить время ожидания транспорта, добавить новые ветки и закупить большие автобусы – что еще предлагает мэр столицы? 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T15:48+0400
2022-11-29T15:48+0400
2022-11-29T15:48+0400
каха каладзе
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транспорт в грузии
новые автобусы
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Появление десяти транзитных коридоров помогут стать работе общественного транспорта Тбилиси более быстрой и бесперебойной, заявил мэр столицы Каха Каладзе на презентации дальнейших этапов транспортной политики.По словам градоначальника, в столице Грузии в транспортном плане существует несколько важных вызовов, в том числе, проблемные узлы и время ожидания транспорта.Как отметил Каладзе, в среднем за год спрос на общественный транспорт увеличивается на 10%. При этом, по его словам, политика мэрии направлена на то, чтобы общественным транспортом пользовались как можно больше людей и меньше автомобилями, особенно в течение рабочих дней.Так, Каладзе уверен, что для решения существующих вызовов нужно сделать следующие шаги: Что касается транзитных коридоров, то, по словам Каладзе, в Тбилиси появятся десять новых коридоров, с помощью которых общественный транспорт будет передвигаться более быстро и без помех.Транзитные коридоры:По словам Каладзе, появление новых десяти транзитных коридоров является очень важным направлением для Тбилиси и в целом для транспортной политики мэрии столицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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каха каладзе, грузия, новости, тбилиси, мэрия тбилиси, транспорт, транспорт в грузии, новые автобусы, микроавтобусы
каха каладзе, грузия, новости, тбилиси, мэрия тбилиси, транспорт, транспорт в грузии, новые автобусы, микроавтобусы
Мэр рассказал, как сделать общественный транспорт Тбилиси более быстрым
Сократить время ожидания транспорта, добавить новые ветки и закупить большие автобусы – что еще предлагает мэр столицы?
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Появление десяти транзитных коридоров помогут стать работе общественного транспорта Тбилиси более быстрой и бесперебойной, заявил мэр столицы Каха Каладзе на презентации дальнейших этапов транспортной политики.
По словам градоначальника, в столице Грузии в транспортном плане существует несколько важных вызовов, в том числе, проблемные узлы и время ожидания транспорта.
"Существующие на сегодняшний день вызовы – 13 проблемных узлов. Это в плане передвижения общественного транспорта создает серьезную проблему, вызывая рост числа пассажиров в автобусах и микроавтобусах. Транспорт не может выполнить соответствующие круги. А он не должен стоять в пробках", – сказал Каладзе.
Как отметил Каладзе, в среднем за год спрос на общественный транспорт увеличивается на 10%. При этом, по его словам, политика мэрии направлена на то, чтобы общественным транспортом пользовались как можно больше людей и меньше автомобилями, особенно в течение рабочих дней.
Так, Каладзе уверен, что для решения существующих вызовов нужно сделать следующие шаги:
привести в порядок 13 проблемных узлов, которые свяжут 10 транзитных коридоров;
обсустроить автобусные линии;
сократить время ожидания автобусов с 18 минут до 8;
закупить дополнительно 200 новых 18-метровых автобусов;
закупить дополнительных 40 новых вагонов для метро;
восстановить станции метро;
внедрить "умную систему" управления транспортными потоками;
осуществить третий этап реформы такси.
Что касается транзитных коридоров, то, по словам Каладзе, в Тбилиси появятся десять новых коридоров, с помощью которых общественный транспорт будет передвигаться более быстро и без помех.
I коридор (улица Политковской – проспект монаха Габриеля Салоси)
II коридор (улица Университета – Московский проспект)
III коридор (улица Тамарашвили – Московский проспект)
IV коридор (проспект Чавчавадзе – улица Хизанишвили)
V коридор (проспект Важа-Пшавела – проспект монаха Габриеля Салоси)
VI коридор (улица Университета – улица Купрадзе)
VII коридор (улица Хизанишвили – улица Купрадзе)
VIII коридор (улица Тавдадебули – площадь Вокзала)
IX коридор (улица Тавдадебули – улица Университета)
X коридор (улица Хизанишвили – улица Университета).
По словам Каладзе, появление новых десяти транзитных коридоров является очень важным направлением для Тбилиси и в целом для транспортной политики мэрии столицы.