https://sputnik-georgia.ru/20221129/mer-rasskazal-kak-sdelat-obschestvennyy-transport-tbilisi-bolee-bystrym-272555626.html

Мэр рассказал, как сделать общественный транспорт Тбилиси более быстрым

Мэр рассказал, как сделать общественный транспорт Тбилиси более быстрым

Сократить время ожидания транспорта, добавить новые ветки и закупить большие автобусы – что еще предлагает мэр столицы? 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T15:48+0400

2022-11-29T15:48+0400

2022-11-29T15:48+0400

каха каладзе

грузия

новости

тбилиси

мэрия тбилиси

транспорт

транспорт в грузии

новые автобусы

микроавтобусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251894970_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_059fe89de702386c899396f244a932b1.jpg

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Появление десяти транзитных коридоров помогут стать работе общественного транспорта Тбилиси более быстрой и бесперебойной, заявил мэр столицы Каха Каладзе на презентации дальнейших этапов транспортной политики.По словам градоначальника, в столице Грузии в транспортном плане существует несколько важных вызовов, в том числе, проблемные узлы и время ожидания транспорта.Как отметил Каладзе, в среднем за год спрос на общественный транспорт увеличивается на 10%. При этом, по его словам, политика мэрии направлена на то, чтобы общественным транспортом пользовались как можно больше людей и меньше автомобилями, особенно в течение рабочих дней.Так, Каладзе уверен, что для решения существующих вызовов нужно сделать следующие шаги: Что касается транзитных коридоров, то, по словам Каладзе, в Тбилиси появятся десять новых коридоров, с помощью которых общественный транспорт будет передвигаться более быстро и без помех.Транзитные коридоры:По словам Каладзе, появление новых десяти транзитных коридоров является очень важным направлением для Тбилиси и в целом для транспортной политики мэрии столицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

каха каладзе, грузия, новости, тбилиси, мэрия тбилиси, транспорт, транспорт в грузии, новые автобусы, микроавтобусы