https://sputnik-georgia.ru/20221129/natsdvizhenie-vybiraet-mezhdu-progressom-i-ischeznoveniem--politolog-272555326.html

"Нацдвижение" выбирает между прогрессом и исчезновением – политолог

"Нацдвижение" выбирает между прогрессом и исчезновением – политолог

Выбирая между двумя лагерями, партия "Единое национальное движение" выбирает свое будущее – прогресс и новое начало или же полное исчезновение, считает... 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T15:01+0400

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О ситуации внутри ЕНД эксперт рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "Взлеты и падения грузинской оппозиции", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.На сегодняшний день в ЕНД за пост председателя идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Леваном Хабеишвили, который выступает за радикальные шаги."Когда попытка Никанора Мелия ворваться в парламент увенчалась проигрышем, он осознал, что ни Запад, ни грузинское общество не готовы поддерживать радикальные шаги ЕНД. Он стал умеренным политиком и это очень правильно", – говорит Сихарулидзе.В случае же избрания на пост председателя Хабеишвили, по мнению политолога, партию будет ждать бесславный конец.

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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, развал енд и дефрагментация оппозиции, единое нацдвижение, политика, видео