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Олимпийцы, артисты и балет на льду: в Москве открылся ГУМ-Каток - фото

Олимпийцы, артисты и балет на льду: в Москве открылся ГУМ-Каток - фото

На Красной площади в Москве состоялось традиционное открытие ГУМ-Катка. Самые яркие кадры— в фотоленте Sputnik 29.11.2022, Sputnik Грузия

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Перед Новым годом в Москве традиционно открывается ГУМ-каток. Он собирает десятки тысяч людей. Его открытие в новогодние дни проходит красочно и весело.

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