Олимпийцы, артисты и балет на льду: в Москве открылся ГУМ-Каток - фото
Ежегодный ГУМ-Каток на Красной площади открылся уже в семнадцатый раз
Ежегодный ГУМ-Каток на Красной площади открылся уже в семнадцатый раз
Первые гости увидели фрагмент нового ледового спектакля "История любви Шахерезады" Татьяны Навки
Первые гости увидели фрагмент нового ледового спектакля "История любви Шахерезады" Татьяны Навки
Представление готовилось около девяти месяцев
В нем задействованы фигуристы, олимпийские чемпионы Камила Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина
В нем задействованы фигуристы, олимпийские чемпионы Камила Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина
"Это прекрасная, всеми любимая сказка "Тысяча и одна ночь", все в детстве ее читали, – заметила Навка. – По ее мотивам мы сделали нашу "Историю любви Шахерезады".
"Это прекрасная, всеми любимая сказка "Тысяча и одна ночь", все в детстве ее читали, – заметила Навка. – По ее мотивам мы сделали нашу "Историю любви Шахерезады".
Образы придумывали специально под участников шоу. Например, героиня Камилы Валиевой – богиня добра и любви.
Образы придумывали специально под участников шоу. Например, героиня Камилы Валиевой – богиня добра и любви.
Текст произведения прочитали российские артисты: Филипп Киркоров, Жасмин, Тимур Родригез и Валерия
Текст произведения прочитали российские артисты: Филипп Киркоров, Жасмин, Тимур Родригез и Валерия
Фигуристка Камила Валиева в сцене ледового спектакля "Шахерезада" Татьяны Навки на открытии ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки на Красной площади в Москве
Фигуристка Камила Валиева в сцене ледового спектакля "Шахерезада" Татьяны Навки на открытии ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки на Красной площади в Москве
Одновременно с катком начала работать ГУМ-Ярмарка: здесь можно прокатиться на каруселях и попробовать угощения, приобрести сувениры русских народных промыслов
Одновременно с катком начала работать ГУМ-Ярмарка: здесь можно прокатиться на каруселях и попробовать угощения, приобрести сувениры русских народных промыслов
В 2022 году ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка оформили в узнаваемой стилистике Гжели
В 2022 году ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка оформили в узнаваемой стилистике Гжели
Площадь ледяной поверхности составляет почти шесть тысяч квадратных метров
Площадь ледяной поверхности составляет почти шесть тысяч квадратных метров
Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В будние дни первые четыре сеанса можно будет посетить бесплатно, продолжительность каждого – один час
Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В будние дни первые четыре сеанса можно будет посетить бесплатно, продолжительность каждого – один час