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Олимпийцы, артисты и балет на льду: в Москве открылся ГУМ-Каток - фото
Олимпийцы, артисты и балет на льду: в Москве открылся ГУМ-Каток - фото
На Красной площади в Москве состоялось традиционное открытие ГУМ-Катка. Самые яркие кадры— в фотоленте Sputnik 29.11.2022, Sputnik Грузия
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Перед Новым годом в Москве традиционно открывается ГУМ-каток. Он собирает десятки тысяч людей. Его открытие в новогодние дни проходит красочно и весело.
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фотоленты, мультимедиа, россия, новости в фотографиях, миа "россия сегодня", фото
фотоленты, мультимедиа, россия, новости в фотографиях, миа "россия сегодня", фото

Олимпийцы, артисты и балет на льду: в Москве открылся ГУМ-Каток - фото

22:40 29.11.2022
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НовостиTelegram
На Красной площади в Москве состоялось традиционное открытие ГУМ-Катка. Самые яркие кадры— в фотоленте Sputnik
Перед Новым годом в Москве традиционно открывается ГУМ-каток. Он собирает десятки тысяч людей. Его открытие в новогодние дни проходит красочно и весело.
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанк

Ежегодный ГУМ-Каток на Красной площади открылся уже в семнадцатый раз

Ежегодный ГУМ-Каток на Красной площади открылся уже в семнадцатый раз - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
/
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Ежегодный ГУМ-Каток на Красной площади открылся уже в семнадцатый раз

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Первые гости увидели фрагмент нового ледового спектакля "История любви Шахерезады" Татьяны Навки

Первые гости увидели фрагмент нового ледового спектакля &quot;История любви Шахерезады&quot; Татьяны Навки - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Первые гости увидели фрагмент нового ледового спектакля "История любви Шахерезады" Татьяны Навки

© photo: Sputnik / Evgeny Odinkov / Перейти в фотобанк

Представление готовилось около девяти месяцев

Представление готовилось около девяти месяцев - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Evgeny Odinkov
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Представление готовилось около девяти месяцев

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанк

В нем задействованы фигуристы, олимпийские чемпионы Камила Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина

В нем задействованы фигуристы, олимпийские чемпионы Камила Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
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В нем задействованы фигуристы, олимпийские чемпионы Камила Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанк

"Это прекрасная, всеми любимая сказка "Тысяча и одна ночь", все в детстве ее читали, – заметила Навка. – По ее мотивам мы сделали нашу "Историю любви Шахерезады".

&quot;Это прекрасная, всеми любимая сказка &quot;Тысяча и одна ночь&quot;, все в детстве ее читали, – заметила Навка. – По ее мотивам мы сделали нашу &quot;Историю любви Шахерезады&quot;. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
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"Это прекрасная, всеми любимая сказка "Тысяча и одна ночь", все в детстве ее читали, – заметила Навка. – По ее мотивам мы сделали нашу "Историю любви Шахерезады".

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанк

Образы придумывали специально под участников шоу. Например, героиня Камилы Валиевой – богиня добра и любви.

Образы придумывали специально под участников шоу. Например, героиня Камилы Валиевой – богиня добра и любви. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
/
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Образы придумывали специально под участников шоу. Например, героиня Камилы Валиевой – богиня добра и любви.

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанк

Текст произведения прочитали российские артисты: Филипп Киркоров, Жасмин, Тимур Родригез и Валерия

Текст произведения прочитали российские артисты: Филипп Киркоров, Жасмин, Тимур Родригез и Валерия - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
/
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Текст произведения прочитали российские артисты: Филипп Киркоров, Жасмин, Тимур Родригез и Валерия

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанк

Фигуристка Камила Валиева в сцене ледового спектакля "Шахерезада" Татьяны Навки на открытии ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки на Красной площади в Москве

Фигуристка Камила Валиева в сцене ледового спектакля &quot;Шахерезада&quot; Татьяны Навки на открытии ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки на Красной площади в Москве - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
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Фигуристка Камила Валиева в сцене ледового спектакля "Шахерезада" Татьяны Навки на открытии ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки на Красной площади в Москве

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Одновременно с катком начала работать ГУМ-Ярмарка: здесь можно прокатиться на каруселях и попробовать угощения, приобрести сувениры русских народных промыслов

Одновременно с катком начала работать ГУМ-Ярмарка: здесь можно прокатиться на каруселях и попробовать угощения, приобрести сувениры русских народных промыслов - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Одновременно с катком начала работать ГУМ-Ярмарка: здесь можно прокатиться на каруселях и попробовать угощения, приобрести сувениры русских народных промыслов

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

В 2022 году ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка оформили в узнаваемой стилистике Гжели

В 2022 году ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка оформили в узнаваемой стилистике Гжели - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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В 2022 году ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка оформили в узнаваемой стилистике Гжели

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанк

Площадь ледяной поверхности составляет почти шесть тысяч квадратных метров

Площадь ледяной поверхности составляет почти шесть тысяч квадратных метров - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
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Площадь ледяной поверхности составляет почти шесть тысяч квадратных метров

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанк

Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В будние дни первые четыре сеанса можно будет посетить бесплатно, продолжительность каждого – один час

Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В будние дни первые четыре сеанса можно будет посетить бесплатно, продолжительность каждого – один час - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
/
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Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В будние дни первые четыре сеанса можно будет посетить бесплатно, продолжительность каждого – один час

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