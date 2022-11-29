https://sputnik-georgia.ru/20221129/protesty-v-irane-i-kitae-zapad-puskaet-v-khod-staryy-kozyr-272553563.html

Протесты в Иране и Китае: Запад пускает в ход старый козырь

Протесты в Иране и Китае: Запад пускает в ход старый козырь

В противостоянии России с Западом — как на Украине, так и в мире в целом — популярны рассуждения о том, что рано или поздно Запад не выдержит и дрогнет 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T14:21+0400

2022-11-29T14:21+0400

2022-11-29T14:21+0400

аналитика

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иран

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сша

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Европа станет слабым звеном, произойдет раскол между англосаксами и Старым Светом, ну или хотя бы внутри самой Европы начнется разброд и шатание на тему войны до победного конца, то есть до поражения России, пишет автор РИА Новости. Надежды не столько беспочвенные, сколько неправильные: наш конфликт с Западом имеет слишком серьезные причины, а ставки настолько высоки, что строить собственную стратегию в расчете на "бога из машины", "черного лебедя" или что-либо еще, не зависящее от нас самих, было бы чрезвычайно недальновидно и просто опасно. Речь ведь идет не только о ходе боевых действий на Украине, они являются лишь апофеозом гораздо более глубокого и серьезного конфликта — геополитического и метафизического. Наша победа в нем приведет к изменению всего миропорядка, включая, вполне вероятно, и раскол единого Запада, но это не единственное, не главное и даже не обязательное последствие. Более того, трансформация миропорядка и поражение Запада станут заметны всем и каждому только в тот момент, когда наша победа будет уже близка. По идее, аналогичный настрой должен быть и на Западе, как минимум у англосаксов — основной движущей силы всей борьбы с Россией. Они должны понимать, что Россия не отступится, не сдастся и не откажется — ни от Украины, ни от политики по демонтажу атлантического миропорядка. Для осознания этого не нужны шпионы в Кремле или супераналитики, достаточно просто знать русскую историю и русский характер. Однако на Западе все еще очень распространено убеждение, что Россия может проиграть на Украине из-за каких-нибудь неожиданных событий. Понятно, что идеальным вариантом стало бы начало смуты в России — народные бунты, верхушечный переворот, то есть все то, что сто лет назад уже привело нас к поражению в войне и национальной катастрофе. Веры в смуту в России на Западе немного, но работать в этом направлении пытаются, тем более что множество сбежавших политэмигрантов активно предлагают свои услуги "разжигателей". Однако куда более надежным способом доведения русского народа до смуты на Западе считают экономическую изоляцию России — блокада должна вызвать экономические проблемы, падение уровня жизни, коллапс экономики и поражение на фронте. А уже поражение вызовет внутреннюю смуту и смену власти на такую, которая готова будет подписать капитуляцию. Дело не в том, насколько оправдана такая ставка, ничего лучшего у Запада все равно нет.Россия держит удар, потому что большая часть мира не собирается выпиливать ее из мировой экономики. Более того, большая часть незападного мира кровно заинтересована в победе России. Просто потому, что ее интересам отвечает построение постзападного миропорядка, а бросившая прямой вызов Западу Россия ускоряет этот процесс, как никто другой. Отстаивая свои интересы, мы объективно работаем на интересы большей части мира — и Запад ничего не может с этим поделать.При этом незападные мировые державы, естественно, занимают разные позиции в конфликте России и Запада: кто-то ограничивается покупкой нашего сырья, кто-то хочет еще и зайти на наш рынок (заняв освободившиеся после ухода Запада ниши), один пытается стать главным посредником между Россией и Западом (и не только в торговле), другой безоговорочно поддерживает нашу страну даже военными поставками. Мир разнообразен, и при общем недовольстве западным диктатом и гегемонией большинство незападных стран хотят сохранить связи и с нами, и с Западом (да и просто не могут себе позволить не то что открытой конфронтации, но и разрыва связей). Запад постоянно мониторит ситуацию и давит на те или иные страны, благо он все еще контролирует ключевые узлы выстроенной им же мировой финансовой системы. Но на некоторые страны он практически не может давить — максимум, что он может сделать, это усложнить их торговлю с Россией. Причем это такие ключевые государства, как Китай, Индия, Турция, Иран. Их курс на поддержку России (у кого-то более явный, у кого-то, как у Турции, сочетающийся с одновременной поддержкой Украины) невозможно изменить извне. А можно ли поменять изнутри?А на днях в Китае прошли протесты против карантинных ограничений из-за ковида, и тут же на Западе вспомнили про Тяньаньмэнь 1989 года и стали гадать на новую китайскую революцию.Ну а в Турции внутриполитическая борьба набирает обороты — чуть больше полугода осталось до президентских выборов, на которых против Эрдогана выйдет объединенный фронт оппозиции, настаивающий фактически на отказе от президентской республики как таковой.То есть получается, что в трех очень важных для России странах может начаться смута — и они замкнутся в себе или изменят курс на прозападный? Конечно, нет. Процессы в каждой из этих стран различаются очень сильно, но у них у всех есть одна общая черта. Это наследники древних великих цивилизаций, державы, обладающие полным суверенитетом (или, как Турция, восстанавливающие его).Китайские протесты не приведут не то что к смене власти, но даже к сколько-нибудь серьезным потрясениям: их масштаб абсолютно ничтожен, а уровень консолидации в китайском обществе по-прежнему очень велик. Конечно, ковидные ограничения уже сильно надоели жителям Поднебесной, рост недовольства был неизбежен, но это в первую очередь бытовой протест, а не политический, и никаких угроз власти КПК и лично Си Цзиньпину, естественно, он не несет.В Турции больше разделения на религиозную и светскую часть общества, но и тут считать секулярных противников Эрдогана прозападными политиками было бы неправильно. Турция все больше осознает и отстаивает свои национальные (и даже пантюркистские) интересы, и даже если Эрдоган вдруг проиграет выборы (чего практически наверняка не случится), то никакой радикальной смены курса на проевропейский и антироссийский не произойдет. Потому что Турции выгодны и разнообразные стратегические отношения с Россией, как и Ирану и Китаю.Причем им выгодны и двусторонние отношения с нами, и та перестройка миропорядка, которую ускоряет Россия. Поэтому если на Западе и думают ударить по России через ослабление наших связей с незападными державами, то это пустые надежды. Но мы при этом все равно должны рассчитывать только на свои силы (частью которых является и использование прагматического интереса незападных стран), а не на разброд и упадок Запада. Которые, конечно, тоже будут, но уже как следствие нашей победы.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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2022

Пётр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24846/98/248469826_194:-1:1559:1365_100x100_80_0_0_f66c9cded99648280e426ccf377d98f1.jpg

Пётр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24846/98/248469826_194:-1:1559:1365_100x100_80_0_0_f66c9cded99648280e426ccf377d98f1.jpg

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аналитика, в мире, колумнисты, китай, турция, иран, си цзиньпин, сша