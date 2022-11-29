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Совершен наезд на брата Никола Пашиняна в Ереване
Совершен наезд на брата Никола Пашиняна в Ереване
Водитель не скрылся с места происшествия. Мужчину с переломами доставили в больницу 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T16:37+0400
2022-11-29T16:37+0400
2022-11-29T17:04+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. На брата премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Армена Пашиняна, совершен наезд, сообщил Sputnik Армения.ДТП произошло в административном районе Малатия-Себастия. Водитель не скрылся с места происшествия. Брат Пашиняна с переломами доставлен в медцентр.Другие подробности не приводятся. Правоохранительные органы информацию пока не прокомментировали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, происшествия, армения, никол пашинян, ереван, дтп
в мире, новости, происшествия, армения, никол пашинян, ереван, дтп
Совершен наезд на брата Никола Пашиняна в Ереване
16:37 29.11.2022 (обновлено: 17:04 29.11.2022)
Водитель не скрылся с места происшествия. Мужчину с переломами доставили в больницу
ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik.
На брата премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Армена Пашиняна, совершен наезд, сообщил Sputnik Армения
.
ДТП произошло в административном районе Малатия-Себастия. Водитель не скрылся с места происшествия.
Брат Пашиняна с переломами доставлен в медцентр.
Другие подробности не приводятся. Правоохранительные органы информацию пока не прокомментировали.