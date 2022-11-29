https://sputnik-georgia.ru/20221129/sovershen-naezd-na-brata-nikola-pashinyana-v-erevane-272559289.html

Совершен наезд на брата Никола Пашиняна в Ереване

Совершен наезд на брата Никола Пашиняна в Ереване

Водитель не скрылся с места происшествия. Мужчину с переломами доставили в больницу 29.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. На брата премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Армена Пашиняна, совершен наезд, сообщил Sputnik Армения.ДТП произошло в административном районе Малатия-Себастия. Водитель не скрылся с места происшествия. Брат Пашиняна с переломами доставлен в медцентр.Другие подробности не приводятся. Правоохранительные органы информацию пока не прокомментировали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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