https://sputnik-georgia.ru/20221129/starshina-gaubichnoy-batarei-o-zverstvakh-vsu-inostrannykh-naemnikakh-i-znachenii-artillerii-272542865.html

Старшина гаубичной батареи о зверствах ВСУ, иностранных наемниках и значении артиллерии

Старшина гаубичной батареи о зверствах ВСУ, иностранных наемниках и значении артиллерии

Иностранные наемники воюют на Украине даже активнее ВСУ, при этом в рядах самой украинской армии, в частности, в нацбатах, активно используются различные... 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T10:08+0400

2022-11-29T10:08+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказала Марина Юшковская, старшина гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, которая еще с 2014 года встала на защиту своей родины. Почему артиллерия – основа любого военного конфликта? Чем российская армия отличается от украинской? Что для жителей Донбасса значило решение о воссоединении с Россией? Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в нашем видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022