https://sputnik-georgia.ru/20221129/starshina-gaubichnoy-batarei-o-zverstvakh-vsu-inostrannykh-naemnikakh-i-znachenii-artillerii-272542865.html
Старшина гаубичной батареи о зверствах ВСУ, иностранных наемниках и значении артиллерии
Старшина гаубичной батареи о зверствах ВСУ, иностранных наемниках и значении артиллерии
Иностранные наемники воюют на Украине даже активнее ВСУ, при этом в рядах самой украинской армии, в частности, в нацбатах, активно используются различные... 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T10:08+0400
2022-11-29T10:08+0400
2022-11-29T10:27+0400
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видео
обострение ситуации вокруг украины 2022
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/1d/272542703_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_05ba1980cd06c54dff8276e200b49b15.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказала Марина Юшковская, старшина гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, которая еще с 2014 года встала на защиту своей родины. Почему артиллерия – основа любого военного конфликта? Чем российская армия отличается от украинской? Что для жителей Донбасса значило решение о воссоединении с Россией? Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в нашем видео.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022
мультимедиа, видео, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022
Старшина гаубичной батареи о зверствах ВСУ, иностранных наемниках и значении артиллерии
10:08 29.11.2022 (обновлено: 10:27 29.11.2022)
Иностранные наемники воюют на Украине даже активнее ВСУ, при этом в рядах самой украинской армии, в частности, в нацбатах, активно используются различные психотропные вещества
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказала Марина Юшковская, старшина гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, которая еще с 2014 года встала на защиту своей родины.
Почему артиллерия – основа любого военного конфликта? Чем российская армия отличается от украинской? Что для жителей Донбасса значило решение о воссоединении с Россией?
Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в нашем видео.