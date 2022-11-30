https://sputnik-georgia.ru/20221130/brilliant-tsalkskogo-kanona-v-gruzii-privlek-desyatki-tysyach-turistov-272588495.html

"Бриллиант" Цалкского каньона в Грузии привлек десятки тысяч туристов

"Бриллиант" Цалкского каньона в Грузии привлек десятки тысяч туристов

Развитие туристического комплекса продолжится и на это уйдут миллионы долларов 30.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Цалкский каньон (каньон Дашбаши), где летом открыли подвесной стеклянный мост и свисающий посередине стеклянный кафе-бар в форме бриллианта, почти за полгода посетили 120 тысяч человек, заявила гендиректор компании Kass Group Екатерина Тордиа в передаче медиаплатформы BMG.Стеклянный мост длиной 240 метров на высоте 200 метров вскоре после открытия 14 июня 2022 года стал одной из визитных карточек Грузии. Проект был создан на инвестиции израильской компании Kass Group. Речь идет о 120 миллионах лари (около 40 миллионов долларов)."Открытие получило большой резонанс в мировой прессе, и оно имело свои результаты. В первый год наблюдалась очень большая активность", – сказала Тордиа.По ее словам, летом наибольшим спросом новая туристическая достопримечательность пользовалась у местных туристов (65%), а осенью количество местных и зарубежных туристов сравнялось."Больше всего посетителей из Израиля, Саудовской Аравии, России. В принципе, интерес со всех уголков мира. Зип-лайн для велосипеда и качели, побившие все рекорды, очень популярны. Мы собираемся инвестировать и в это направление, и организовывать дополнительные аттракционы", – сказала Тордиа.По ее словам, до 2024 года на территории каньона планируется строительство закрытого аквапарка, около 50 вилл и отеля на 53 номера, а также обустройство тропинок, уголка развлечений для детей. Бюджет проекта – 60-70 миллионов лари.Цалкский каньон (каньон Дашбаши) является памятником природы. Он расположен в селе Дашбаши Цалкского района на территории Национального парка Алгети (регион Квемо Картли) на юге Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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