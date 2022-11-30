Достопримечательности Грузии: удивительный Самшвилде - фото
Древний город Самшвилде располагался между двумя каньонами.
Древний город Самшвилде располагался между двумя каньонами.
В 978 году армянский князь основал царство Ташир-Дзорагет и сделал Самшвилде его столицей
В 978 году армянский князь основал царство Ташир-Дзорагет и сделал Самшвилде его столицей
До наших дней город сохранил лишь свои руины, но в свое время у него было важное значение в развитии торговли
До наших дней город сохранил лишь свои руины, но в свое время у него было важное значение в развитии торговли
Заблудиться практически невозможно - повсюду расставлены указатели, тропа, которая начинается от посёлка Самшвилде, маркирована
Заблудиться практически невозможно - повсюду расставлены указатели, тропа, которая начинается от посёлка Самшвилде, маркирована
Впрочем, с тропы можно сойти, чтобы устроить пикник у реки или просто пофотографироваться - пейзаж вокруг прекрасен. После моста через реку Чивчава есть очень симпатичное место
Впрочем, с тропы можно сойти, чтобы устроить пикник у реки или просто пофотографироваться - пейзаж вокруг прекрасен. После моста через реку Чивчава есть очень симпатичное место
Тропа до древнего города простая, с небольшим подъемом. Но осилить её сможет каждый даже без специального походного снаряжения
Тропа до древнего города простая, с небольшим подъемом. Но осилить её сможет каждый даже без специального походного снаряжения
Вход в древний город начинается с ограждения с надписью "Закрывайте дверь". Закрывать нужно, чтобы скот не проходил на территорию
Вход в древний город начинается с ограждения с надписью "Закрывайте дверь". Закрывать нужно, чтобы скот не проходил на территорию
За крепостью расположены три храма и углубления-бассейны. Самый примечательный - это Самшвилдский Сион. Остальные два храма построены позже: базилика в 120 метрах от крепости и зальная церковь в 400 метрах. Обе построены уже после разрушения Сиона
За крепостью расположены три храма и углубления-бассейны. Самый примечательный - это Самшвилдский Сион. Остальные два храма построены позже: базилика в 120 метрах от крепости и зальная церковь в 400 метрах. Обе построены уже после разрушения Сиона
Самшвилдский Сион, построенный в VIII веке
-самый крупный встране центрально-купольный храм. Сейчас отхрама остались только руины, - он был разрушен турками
Самшвилдский Сион, построенный в VIII веке
-самый крупный встране центрально-купольный храм. Сейчас отхрама остались только руины, - он был разрушен турками
На территории города можно увидеть фундаменты зданий и руины башен. Залезать на них не рекомендуется
На территории города можно увидеть фундаменты зданий и руины башен. Залезать на них не рекомендуется
Пройдя ещё немного можно увидеть крепостные стены шестиметровой толщины. С крепости, если на неё подняться, открывается живописный вид на ущелье Храми
Пройдя ещё немного можно увидеть крепостные стены шестиметровой толщины. С крепости, если на неё подняться, открывается живописный вид на ущелье Храми
Поездку в Самшвилде можно уложить в один день, но лучше запланировать двухдневное путешествие, чтобы успеть посмотреть близлежащие достопримечательности
Поездку в Самшвилде можно уложить в один день, но лучше запланировать двухдневное путешествие, чтобы успеть посмотреть близлежащие достопримечательности