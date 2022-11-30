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https://sputnik-georgia.ru/20221130/dostoprimechatelnosti-gruzii-udivitelnyy-samshvilde---foto-272612586.html
Достопримечательности Грузии: удивительный Самшвилде - фото
Достопримечательности Грузии: удивительный Самшвилде - фото
Недалеко от посёлка Самшвилде располагается древний город, который когда-то был известен на всю Грузию. Смотрите фоторепортаж Sputnik о путешествии к этому... 30.11.2022, Sputnik Грузия
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Добраться до древнего города можно, сев на маршрутку до Тетри-Цкаро, а дальше можно либо прогуляться в сторону поселка, либо поймать попутку, - местные охотно подвозят. Весь путь от Тетри-Цкаро составит примерно семь километров.
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фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, история, туризм в грузии, путешествия, фото
фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, история, туризм в грузии, путешествия, фото

Достопримечательности Грузии: удивительный Самшвилде - фото

22:34 30.11.2022 (обновлено: 01:26 01.12.2022)
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Недалеко от посёлка Самшвилде располагается древний город, который когда-то был известен на всю Грузию. Смотрите фоторепортаж Sputnik о путешествии к этому необычному месту
Добраться до древнего города можно, сев на маршрутку до Тетри-Цкаро, а дальше можно либо прогуляться в сторону поселка, либо поймать попутку, - местные охотно подвозят. Весь путь от Тетри-Цкаро составит примерно семь километров.
© photo: Sputnik / Stringer

Древний город Самшвилде располагался между двумя каньонами.

Древний город Самшвилде располагался между двумя каньонами. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Древний город Самшвилде располагался между двумя каньонами.

© photo: Sputnik / Stringer

В 978 году армянский князь основал царство Ташир-Дзорагет и сделал Самшвилде его столицей

В 978 году армянский князь основал царство Ташир-Дзорагет и сделал Самшвилде его столицей - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

В 978 году армянский князь основал царство Ташир-Дзорагет и сделал Самшвилде его столицей

© photo: Sputnik / Stringer

До наших дней город сохранил лишь свои руины, но в свое время у него было важное значение в развитии торговли

До наших дней город сохранил лишь свои руины, но в свое время у него было важное значение в развитии торговли - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

До наших дней город сохранил лишь свои руины, но в свое время у него было важное значение в развитии торговли

© photo: Sputnik / Stringer

Заблудиться практически невозможно - повсюду расставлены указатели, тропа, которая начинается от посёлка Самшвилде, маркирована

Заблудиться практически невозможно - повсюду расставлены указатели, тропа, которая начинается от посёлка Самшвилде, маркирована - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Заблудиться практически невозможно - повсюду расставлены указатели, тропа, которая начинается от посёлка Самшвилде, маркирована

© photo: Sputnik / Stringer

Впрочем, с тропы можно сойти, чтобы устроить пикник у реки или просто пофотографироваться - пейзаж вокруг прекрасен. После моста через реку Чивчава есть очень симпатичное место

Впрочем, с тропы можно сойти, чтобы устроить пикник у реки или просто пофотографироваться - пейзаж вокруг прекрасен. После моста через реку Чивчава есть очень симпатичное место - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Впрочем, с тропы можно сойти, чтобы устроить пикник у реки или просто пофотографироваться - пейзаж вокруг прекрасен. После моста через реку Чивчава есть очень симпатичное место

© photo: Sputnik / Stringer

Тропа до древнего города простая, с небольшим подъемом. Но осилить её сможет каждый даже без специального походного снаряжения

Тропа до древнего города простая, с небольшим подъемом. Но осилить её сможет каждый даже без специального походного снаряжения - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тропа до древнего города простая, с небольшим подъемом. Но осилить её сможет каждый даже без специального походного снаряжения

© photo: Sputnik / Stringer

Вход в древний город начинается с ограждения с надписью "Закрывайте дверь". Закрывать нужно, чтобы скот не проходил на территорию

Вход в древний город начинается с ограждения с надписью &quot;Закрывайте дверь&quot;. Закрывать нужно, чтобы скот не проходил на территорию - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Вход в древний город начинается с ограждения с надписью "Закрывайте дверь". Закрывать нужно, чтобы скот не проходил на территорию

© photo: Sputnik / Stringer

За крепостью расположены три храма и углубления-бассейны. Самый примечательный - это Самшвилдский Сион. Остальные два храма построены позже: базилика в 120 метрах от крепости и зальная церковь в 400 метрах. Обе построены уже после разрушения Сиона

За крепостью расположены три храма и углубления-бассейны. Самый примечательный - это Самшвилдский Сион. Остальные два храма построены позже: базилика в 120 метрах от крепости и зальная церковь в 400 метрах. Обе построены уже после разрушения Сиона - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

За крепостью расположены три храма и углубления-бассейны. Самый примечательный - это Самшвилдский Сион. Остальные два храма построены позже: базилика в 120 метрах от крепости и зальная церковь в 400 метрах. Обе построены уже после разрушения Сиона

© photo: Sputnik / Stringer

Самшвилдский Сион, построенный в VIII веке

-самый крупный встране центрально-купольный храм. Сейчас отхрама остались только руины, - он был разрушен турками

Самшвилдский Сион, построенный в VIII веке-самый крупный встране центрально-купольный храм. Сейчас отхрама остались только руины, - он был разрушен турками - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Самшвилдский Сион, построенный в VIII веке

-самый крупный встране центрально-купольный храм. Сейчас отхрама остались только руины, - он был разрушен турками

© photo: Sputnik / Stringer

На территории города можно увидеть фундаменты зданий и руины башен. Залезать на них не рекомендуется

На территории города можно увидеть фундаменты зданий и руины башен. Залезать на них не рекомендуется - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

На территории города можно увидеть фундаменты зданий и руины башен. Залезать на них не рекомендуется

© photo: Sputnik / Stringer

Пройдя ещё немного можно увидеть крепостные стены шестиметровой толщины. С крепости, если на неё подняться, открывается живописный вид на ущелье Храми

Пройдя ещё немного можно увидеть крепостные стены шестиметровой толщины. С крепости, если на неё подняться, открывается живописный вид на ущелье Храми - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Пройдя ещё немного можно увидеть крепостные стены шестиметровой толщины. С крепости, если на неё подняться, открывается живописный вид на ущелье Храми

© photo: Sputnik / Stringer

Поездку в Самшвилде можно уложить в один день, но лучше запланировать двухдневное путешествие, чтобы успеть посмотреть близлежащие достопримечательности

Поездку в Самшвилде можно уложить в один день, но лучше запланировать двухдневное путешествие, чтобы успеть посмотреть близлежащие достопримечательности - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Поездку в Самшвилде можно уложить в один день, но лучше запланировать двухдневное путешествие, чтобы успеть посмотреть близлежащие достопримечательности

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