https://sputnik-georgia.ru/20221130/dostoprimechatelnosti-gruzii-udivitelnyy-samshvilde---foto-272612586.html

Достопримечательности Грузии: удивительный Самшвилде - фото

Достопримечательности Грузии: удивительный Самшвилде - фото

Недалеко от посёлка Самшвилде располагается древний город, который когда-то был известен на всю Грузию. Смотрите фоторепортаж Sputnik о путешествии к этому... 30.11.2022, Sputnik Грузия

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Добраться до древнего города можно, сев на маршрутку до Тетри-Цкаро, а дальше можно либо прогуляться в сторону поселка, либо поймать попутку, - местные охотно подвозят. Весь путь от Тетри-Цкаро составит примерно семь километров.

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