https://sputnik-georgia.ru/20221130/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--novaya-statistika-272594591.html

Экономика Грузии продолжает расти – новая статистика

Экономика Грузии продолжает расти – новая статистика

Вклад в рост экономики внесли сферы строительства, транспорта, финансовый и страховой сектор, гостиницы и рестораны 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T17:42+0400

2022-11-30T17:42+0400

2022-11-30T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в октябре 2022 года составил 8,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Средний показатель реального роста за десять месяцев с начала года составляет 10%.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%.По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в октябре 2022 года внесли сферы строительства, транспорта и складирования, финансовой и страховой деятельности, горнодобывающей промышленности, гостиниц и ресторанов, искусства, развлечения и отдыха.Тенденция к снижению наблюдалась в сделках с недвижимостью, а также в секторе обрабатывающей промышленности.Что выросло и насколькоРост экспорта в январе-октябре составил примерно 34%, а импорта – на 33,3%. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано до 7,2 тысячи новых предприятий, на 70% больше, чем в аналогичный период прошлого года.По словам Тодрадзе, рост в секторе строительства в основном был связан со строительством жилых и нежилых зданий, а также с разработкой строительных проектов.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились показатели гражданского строительства - как строительства дорог, мостов, тоннелей, автомагистралей, так и объем специализированных строительно-монтажных работ.Кроме того, на 16,5% увеличился объем импорта строительных материалов.Рост в секторах транспорта и складирования был связан с работой грузового транспорта, как наземного, так и железнодорожного. Кроме того, в результате увеличения показателей внешней торговли также выросли показатели транспортной обработки и хранения грузов.Рост в финансовом и страховом секторах в основном обусловлен увеличением процентных доходов коммерческих банков.Рост в секторе горнодобывающей промышленности был в основном связан с добычей цветных металлов и руд.Тенденции роста также наблюдались в ресторанно-гостиничном секторе. На это повлияло увеличение числа визитов международных путешественников более чем в 2,2 раза по сравнению с 2021 годом. В частности, в октябре страну посетили 443 тысячи международных визитеров.Что касается сферы искусства, отдыха и развлечений, то рост, в основном, был связан с увеличением объемов компаний, занимающихся игорной деятельностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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