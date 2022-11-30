Какой будет погода в декабре 2022? Народные приметы на каждый день
© photo: Sputnik / Ilya NaimushinЗимний лес
© photo: Sputnik / Ilya Naimushin
Люди из поколения в поколение передавали свои наблюдения, в том числе и за погодой, которые со временем превращались в приметы
Большинство примет связаны с погодой, которые порой предсказывают ее намного точнее, чем синоптики.
Какая погода ожидается в декабре 2022 года – какие народные приметы связаны с каждым днем первого зимнего месяца, читайте в материале Sputnik Грузия.
Приметы на декабрь
В декабре погода часто бывает непредсказуемой, но ее можно предугадать по многим приметам. В том числе по народным приметам можно узнать, каким будет урожай, сколько продлятся морозы или когда ожидается оттепель.
К примеру, следующий год ожидается урожайный, если декабрьское небо все время пасмурное, а тучи низкие. А вот ясный декабрь обещает скудный урожай.
Декабрь в столице Грузии
По народным приметам, зима ожидается морозная и снежная, если ярко сверкают декабрьские звезды, да и первые снегири появились.
Снег с дождем предвещает бледная и мутная луна в первой половине декабря, а вот отсутствие снега в последний месяц года – это примета, указывающая на то, что дождей будет мало будущей весной и летом.
Синицы беспокойно кричат, а воробьи прячутся – значит, вечером ударит мороз, а если грачи кричат в декабре – это явная примета, что первые два зимних месяца ожидаются теплые и без осадков.
Приметы на каждый день
По народным приметам, зима будет мягкой, если 1 декабря тепло и вороны ходят по дороге, а если погода меняется в течение дня, то – переменчивой. Оттепель ожидается, если в первый день зимы по комнате летает комар.
Тусклое небо 2 декабря – к оттепели, ясное – к морозу, а багряное – к снегопаду. Зима будет долгой и холодной, если в этот день идет снег и дует сильный ветер, а если направление ветра изменится – это примета, что непогода продлится несколько дней.
Солнечная погода будет 3 декабря, если ночью идет сильный снег. Есть примета, что погода в июне будет такой же, как в этот день.
Повозка с квеври в снегу в Цхваричамиа
Зима ожидается снежной и суровой, если 4 декабря морозно и идет снег. По приметам, мороз в этот день предсказывает знойное лето.
На урожайный год указывает иней, выпавший 5 декабря. По народным приметам, если в этот день погода морозная, значит скоро пойдет мокрый снег и будет оттепель, а если тепло, то зима будет долгая и снежная.
На затяжную пасмурную и снежную погоду, но без больших морозов указывает 6 декабря сильный юго-восточный ветер, а если снег скрепит под ногами, значит погода будет ясной и теплой.
По народным приметам, ожидаются сильные морозы, если коровы 7 декабря трясут задними ногами. Ну а если в этот день стоит теплая погода, то морозы ударят только после 17 числа.
Лето ожидается дождливым, если 8 декабря идет снег. А если птицы, садятся на верхушки деревьев и весело поют – потеплеет.
Урожай будет хороший, если к 9 декабря земля сильно промерзла и выпало много снега. По приметам, все долги нужно вернуть до этого дня, чтобы не ходить всю жизнь в должниках.
К сильному ветру - багряная заря 10 декабря, а чириканье воробьев указывает на потепление. Есть примета, что апрель будет дождливым, если поймалась в этот день щука с икрой.
По народным приметам, лето ожидается очень жарким, если погода 11 декабря сухая и холодная, а если оттепель – скоро ударят сильные морозы. В старину люди верили, что можно найти в этот день богатство и счастье, если последовать за пролетающей сойкой.
© photo: Sputnik / Ilya Timin / Перейти в фотобанкСойка в городском парке "Беличий остров" после ночного снегопада в Петрозаводске
Сойка в городском парке "Беличий остров" после ночного снегопада в Петрозаводске
© photo: Sputnik / Ilya Timin/
Снег 12 декабря указывает на надвигающуюся метель, а если снега нет – значит до 19 числа серьезных морозов не ожидается. По приметам, если в этот день встать рано и съесть кашу, то никакие вирусы не одолеют.
К ясной морозной погоде, если 13 декабря кошка вылизывает лапки и хвост, а также облака плывут быстро и низко. А если в этот день пойдет снег – это явная примета, что он пролежит три месяца.
Хорошая примета, если кошка замяукала 14 декабря ночью – в доме будет царить гармония. Ожидается метель, если звезды в небе переливаются, а туман с утра указывает на оттепель.
По народным приметам, наступающий год будет плодородным, если 15 декабря много инея и снега, а если сильный мороз – весна ожидается ранней и теплой.
Метеорный поток Персеиды. Млечный путь
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv/
К улучшению погоды, если вода 16 декабря в реках и колодцах убывает, а если птицы прячутся между ветками – ожидается ненастье.
Похолодает, если 17 декабря погода будет солнечной, а если небо тусклое - потеплеет.
Снег пойдет, если 18 декабря собака много спит и мало ест, а если подул сильный ветер, то ветреная погода продержится до конца месяца. По приметам, если посвататься в этот день, то брак будет крепким и счастливым.
К хорошему урожаю – ясный и морозный день 19 декабря. Хорошая примета – мириться в этот день с тем, с кем ссоре, предсказывает удачу и благоденствие в наступающем году.
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанкМестные жители устраивают "ледяной фейерверк" на льду Красноярского водохранилища
Местные жители устраивают "ледяной фейерверк" на льду Красноярского водохранилища
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin/
На продолжительные холода указывает 20 декабря порывистый восточный ветер, а солнце, скрывающееся в этот день в облаках, – обещает снегопад. По снегу в этот день можно определить, каким будет лето - сухой и легкий обещает сухой летний сезон, а плотный и мокрый – влажный.
Зима будет мягкой и снежной, если 21 декабря день выдался безветренный морозный день, а если началась метель – значит летом ожидается много осадков.
Урожай ожидается богатый, если на деревьях 22 декабря много инея, а ясная погода в этот день обещает, что последний день этого года будет солнечным и морозным.
На снижение температуры указывает ясная безоблачная погода 23 декабря, ну а если в этот день ярко сияет созвездие Большой Медведицы – это явная примета, что нужно готовиться к метели.
Вороны Тауэра
Потеплеет, если вороны 24 декабря кричат в полдень, а если мечутся вечером в поисках ночлега, значит ожидаются морозы. На грядущие холода и морозы указывает и то, что несколько белок залезает в одно дупло.
По приметам, если ночь 25 декабря будет ясной, то зима ожидается холодная, а лето жаркое. Погода на Новый год ожидается морозной, но ясной, если в этот день будет тепло и солнечно.
По народным приметам, сны 26 декабря имеют судьбоносное значение - они укажут, на какие направления нужно сделать особый упор в жизни. Так же можно узнать, какой ожидается погода в предстоящем году, если пару недель начиная с этого дня наблюдать за ней.
Заморозков не ожидается, если туман 27 декабря быстро убывает. По приметам, погода в феврале будет такой же, как в этот день.
© photo: Sputnik / StringerСумасшедший март в Тбилиси - погода ошеломляет! Машины в снегу
Сумасшедший март в Тбилиси - погода ошеломляет! Машины в снегу
© photo: Sputnik / Stringer
Сильный мороз ожидается, если 28 декабря заря красная, расчирикались синички и кошка ищет тепла. Погода в марте будет такой же, как в этот день.
Нужно готовиться к холодной зиме со снегопадами, если 29 декабря морозно. Погода в апреле по приметам, будет такой же, как и в этот день.
Скоро потеплеет, если 30 декабря идет снег. На это указывает и средняя облачность в этот день с прояснениями. По народным приметам, погода в мае будет такой же, как и 30 декабря, а сны считаются вещими.
Оттепель ожидается, если 31 декабря ударят морозы, однако снег не скрипит под ногами. Бить посуду в канун Нового года – плохая примета, предрекающая ссору, а оставлять пустым новогодний стол – к нищете.
Материал подготовлен на основе открытых источников