https://sputnik-georgia.ru/20221130/kakoy-budet-pogoda-v-dekabre-2022-narodnye-primety-na-kazhdyy-den-272608538.html

Какой будет погода в декабре 2022? Народные приметы на каждый день

Какой будет погода в декабре 2022? Народные приметы на каждый день

Люди из поколения в поколение передавали свои наблюдения, в том числе и за погодой, которые со временем превращались в приметы

2022-11-30T20:59+0400

2022-11-30T20:59+0400

2022-11-30T20:59+0400

погода

справки

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Большинство примет связаны с погодой, которые порой предсказывают ее намного точнее, чем синоптики.Какая погода ожидается в декабре 2022 года – какие народные приметы связаны с каждым днем первого зимнего месяца, читайте в материале Sputnik Грузия.Приметы на декабрьВ декабре погода часто бывает непредсказуемой, но ее можно предугадать по многим приметам. В том числе по народным приметам можно узнать, каким будет урожай, сколько продлятся морозы или когда ожидается оттепель.К примеру, следующий год ожидается урожайный, если декабрьское небо все время пасмурное, а тучи низкие. А вот ясный декабрь обещает скудный урожай.По народным приметам, зима ожидается морозная и снежная, если ярко сверкают декабрьские звезды, да и первые снегири появились.Снег с дождем предвещает бледная и мутная луна в первой половине декабря, а вот отсутствие снега в последний месяц года – это примета, указывающая на то, что дождей будет мало будущей весной и летом.Синицы беспокойно кричат, а воробьи прячутся – значит, вечером ударит мороз, а если грачи кричат в декабре – это явная примета, что первые два зимних месяца ожидаются теплые и без осадков.Приметы на каждый деньПо народным приметам, зима будет мягкой, если 1 декабря тепло и вороны ходят по дороге, а если погода меняется в течение дня, то – переменчивой. Оттепель ожидается, если в первый день зимы по комнате летает комар.Тусклое небо 2 декабря – к оттепели, ясное – к морозу, а багряное – к снегопаду. Зима будет долгой и холодной, если в этот день идет снег и дует сильный ветер, а если направление ветра изменится – это примета, что непогода продлится несколько дней.Солнечная погода будет 3 декабря, если ночью идет сильный снег. Есть примета, что погода в июне будет такой же, как в этот день.Зима ожидается снежной и суровой, если 4 декабря морозно и идет снег. По приметам, мороз в этот день предсказывает знойное лето.На урожайный год указывает иней, выпавший 5 декабря. По народным приметам, если в этот день погода морозная, значит скоро пойдет мокрый снег и будет оттепель, а если тепло, то зима будет долгая и снежная.На затяжную пасмурную и снежную погоду, но без больших морозов указывает 6 декабря сильный юго-восточный ветер, а если снег скрепит под ногами, значит погода будет ясной и теплой.По народным приметам, ожидаются сильные морозы, если коровы 7 декабря трясут задними ногами. Ну а если в этот день стоит теплая погода, то морозы ударят только после 17 числа.Лето ожидается дождливым, если 8 декабря идет снег. А если птицы, садятся на верхушки деревьев и весело поют – потеплеет.Урожай будет хороший, если к 9 декабря земля сильно промерзла и выпало много снега. По приметам, все долги нужно вернуть до этого дня, чтобы не ходить всю жизнь в должниках.К сильному ветру - багряная заря 10 декабря, а чириканье воробьев указывает на потепление. Есть примета, что апрель будет дождливым, если поймалась в этот день щука с икрой.По народным приметам, лето ожидается очень жарким, если погода 11 декабря сухая и холодная, а если оттепель – скоро ударят сильные морозы. В старину люди верили, что можно найти в этот день богатство и счастье, если последовать за пролетающей сойкой.Снег 12 декабря указывает на надвигающуюся метель, а если снега нет – значит до 19 числа серьезных морозов не ожидается. По приметам, если в этот день встать рано и съесть кашу, то никакие вирусы не одолеют.К ясной морозной погоде, если 13 декабря кошка вылизывает лапки и хвост, а также облака плывут быстро и низко. А если в этот день пойдет снег – это явная примета, что он пролежит три месяца.Хорошая примета, если кошка замяукала 14 декабря ночью – в доме будет царить гармония. Ожидается метель, если звезды в небе переливаются, а туман с утра указывает на оттепель.По народным приметам, наступающий год будет плодородным, если 15 декабря много инея и снега, а если сильный мороз – весна ожидается ранней и теплой.К улучшению погоды, если вода 16 декабря в реках и колодцах убывает, а если птицы прячутся между ветками – ожидается ненастье.Похолодает, если 17 декабря погода будет солнечной, а если небо тусклое - потеплеет.Снег пойдет, если 18 декабря собака много спит и мало ест, а если подул сильный ветер, то ветреная погода продержится до конца месяца. По приметам, если посвататься в этот день, то брак будет крепким и счастливым.К хорошему урожаю – ясный и морозный день 19 декабря. Хорошая примета – мириться в этот день с тем, с кем ссоре, предсказывает удачу и благоденствие в наступающем году.На продолжительные холода указывает 20 декабря порывистый восточный ветер, а солнце, скрывающееся в этот день в облаках, – обещает снегопад. По снегу в этот день можно определить, каким будет лето - сухой и легкий обещает сухой летний сезон, а плотный и мокрый – влажный.Зима будет мягкой и снежной, если 21 декабря день выдался безветренный морозный день, а если началась метель – значит летом ожидается много осадков.Урожай ожидается богатый, если на деревьях 22 декабря много инея, а ясная погода в этот день обещает, что последний день этого года будет солнечным и морозным.На снижение температуры указывает ясная безоблачная погода 23 декабря, ну а если в этот день ярко сияет созвездие Большой Медведицы – это явная примета, что нужно готовиться к метели.Потеплеет, если вороны 24 декабря кричат в полдень, а если мечутся вечером в поисках ночлега, значит ожидаются морозы. На грядущие холода и морозы указывает и то, что несколько белок залезает в одно дупло.По приметам, если ночь 25 декабря будет ясной, то зима ожидается холодная, а лето жаркое. Погода на Новый год ожидается морозной, но ясной, если в этот день будет тепло и солнечно.По народным приметам, сны 26 декабря имеют судьбоносное значение - они укажут, на какие направления нужно сделать особый упор в жизни. Так же можно узнать, какой ожидается погода в предстоящем году, если пару недель начиная с этого дня наблюдать за ней.Заморозков не ожидается, если туман 27 декабря быстро убывает. По приметам, погода в феврале будет такой же, как в этот день.Сильный мороз ожидается, если 28 декабря заря красная, расчирикались синички и кошка ищет тепла. Погода в марте будет такой же, как в этот день.Нужно готовиться к холодной зиме со снегопадами, если 29 декабря морозно. Погода в апреле по приметам, будет такой же, как и в этот день.Скоро потеплеет, если 30 декабря идет снег. На это указывает и средняя облачность в этот день с прояснениями. По народным приметам, погода в мае будет такой же, как и 30 декабря, а сны считаются вещими.Оттепель ожидается, если 31 декабря ударят морозы, однако снег не скрипит под ногами. Бить посуду в канун Нового года – плохая примета, предрекающая ссору, а оставлять пустым новогодний стол – к нищете.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия

какой будет погода в декабре 2022? народные приметы на каждый день