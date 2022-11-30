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Когда зажжется главная елка Тбилиси?
Когда зажжется главная елка Тбилиси?
Позже будет открыта новогодняя деревня, где каждый день будут проходить разные мероприятия 30.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-30T11:56+0400
2022-11-30T11:56+0400
2022-11-30T12:19+0400
грузия
новости
каха каладзе
тбилиси
новогодняя елка
новогодняя елка
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Главная елка грузинской столицы и новогодняя иллюминация зажгутся 9 декабря, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.Дата может быть пересмотрена, если 9 декабря будет ожидаться плохая погода. В случае изменения – мэрия сообщит общественности, добавил Каладзе.Мэр города традиционно объявил и слоган предстоящих новогодних праздников – "Город мира".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, новогодняя елка, новогодняя елка, новый год
грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, новогодняя елка, новогодняя елка, новый год
Когда зажжется главная елка Тбилиси?
11:56 30.11.2022 (обновлено: 12:19 30.11.2022)
Позже будет открыта новогодняя деревня, где каждый день будут проходить разные мероприятия
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Главная елка грузинской столицы и новогодняя иллюминация зажгутся 9 декабря, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
Дата может быть пересмотрена, если 9 декабря будет ожидаться плохая погода. В случае изменения – мэрия сообщит общественности, добавил Каладзе.
"Мы решили, что 9 декабря столица будет освещена новогодними иллюминациями. Позже будет открыта новогодняя деревня, где каждый день будут проходить разные мероприятия. В связи с этим мы предоставим больше информации общественности позже", – сказал Каладзе.
Мэр города традиционно объявил и слоган предстоящих новогодних праздников – "Город мира".