https://sputnik-georgia.ru/20221130/kogda-zazhzhetsya-glavnaya-elka-tbilisi-272586551.html

Когда зажжется главная елка Тбилиси?

Когда зажжется главная елка Тбилиси?

Позже будет открыта новогодняя деревня, где каждый день будут проходить разные мероприятия 30.11.2022, Sputnik Грузия

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новогодняя елка

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Главная елка грузинской столицы и новогодняя иллюминация зажгутся 9 декабря, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.Дата может быть пересмотрена, если 9 декабря будет ожидаться плохая погода. В случае изменения – мэрия сообщит общественности, добавил Каладзе.Мэр города традиционно объявил и слоган предстоящих новогодних праздников – "Город мира".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, новогодняя елка, новогодняя елка, новый год