https://sputnik-georgia.ru/20221130/pomosch-usaid-stranam-postsovetskogo-prostranstva-272605512.html
Помощь USAID странам постсоветского пространства
Помощь USAID странам постсоветского пространства
USAID во второй половине 2022 года расщедрилось на страны постсоветского пространства. Подробнее - смотрите в видеоинфографике 30.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-30T19:55+0400
2022-11-30T19:55+0400
2022-11-30T19:56+0400
инфографика
мультимедиа
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/1e/272603226_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_6f4347ef03c22fb174d6496c8a95c7e0.png
Миллионные гранты выделяют странам СНГ и Грузии на разрушение "гендерных стереотипов", снижение российского влияния и "экономическую демократизацию.Сколько тратит американское агентство на чужую молодежь и журналистов – в видеографике.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/1e/272603226_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_bc5fccd59f552bd2db362048154ced2e.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инфографика, мультимедиа, сша, видео
инфографика, мультимедиа, сша, видео
Помощь USAID странам постсоветского пространства
19:55 30.11.2022 (обновлено: 19:56 30.11.2022)
USAID во второй половине 2022 года расщедрилось на страны постсоветского пространства. Подробнее - смотрите в видеоинфографике
Миллионные гранты выделяют странам СНГ и Грузии на разрушение "гендерных стереотипов", снижение российского влияния и "экономическую демократизацию.
Сколько тратит американское агентство на чужую молодежь и журналистов – в видеографике.