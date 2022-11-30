https://sputnik-georgia.ru/20221130/pomosch-usaid-stranam-postsovetskogo-prostranstva-272605512.html

Помощь USAID странам постсоветского пространства

Помощь USAID странам постсоветского пространства

USAID во второй половине 2022 года расщедрилось на страны постсоветского пространства. Подробнее - смотрите в видеоинфографике 30.11.2022, Sputnik Грузия

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инфографика

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Миллионные гранты выделяют странам СНГ и Грузии на разрушение "гендерных стереотипов", снижение российского влияния и "экономическую демократизацию.Сколько тратит американское агентство на чужую молодежь и журналистов – в видеографике.

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