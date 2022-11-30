https://sputnik-georgia.ru/20221130/protivostoyanie-zvezdopady-planety-chem-udivit-nebo-v-dekabre-2022-272587359.html

Противостояние, звездопады, планеты: чем удивит небо в декабре 2022?

Противостояние, звездопады, планеты: чем удивит небо в декабре 2022?

Последний месяц 2022 года богат на астрономические события – в декабре астрономы-любители увидят в небе противостояние и звездопады, а также крупнейшие планеты... 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T14:04+0400

2022-11-30T14:04+0400

2022-11-30T14:04+0400

справки

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В декабре наступит день зимнего солнцестояния – самый короткий день года, который знаменует в Северном полушарии начало астрономической зимы.Чем удивит небо в декабре, когда ожидаются главные астрономические события последнего месяца 2022 года, читайте в Sputnik Грузия.Противостояние МарсаВ декабре астрономы-любители смогут в небе разглядеть Марс – красная планета достигнет противостояния с Солнцем 8 числа в 06:35 по тбилисскому времени.В момент противостояния центры небесных тел оказываются на одной прямой, при этом Земля расположена между Солнцем и планетой. Во время противостояния Марс приближается к Земле на минимальное расстояние.На минимальном расстоянии Земля и Марс встречаются раз в 780 дней, так как Красная планета проходит полный оборот за два земных года. А великие противостояния происходят раз в 15-17 лет.Звездопад ГеменидыЖителей Земли в декабре ждет яркое небесное событие – звездопад Геминиды. Яркий метеорный поток с радиантом в созвездии Девы астрономы-любители могут ежегодно увидеть 7-18 декабря.Максимальной интенсивности звездопад Геминиды достигает 13-14 декабря – на пике активности можно увидеть до 120-150 ярких метеоров в час.Звездопад Геминиды обычно можно увидеть из любой точки нашей планеты, но особенно яркое и красочное зрелище увидит население Северного полушария.Звездопад УрсидыПоследний звездопад 2022 года – Урсиды. Это еще одна возможность загадать желание на падающую звезду. Метеорный поток прольется на нашу планету 17 декабря и продолжится около семи дней. Радиан звездопада находится в созвездии Малой Медведицы.Интенсивность Урсид обычно невелика – до 10-15 падающих звезд в час, а пика активности метеорный поток достигает 21-22 декабря. Однако наблюдать астрономическое явление смогут только жители Северного полушария.ПланетыАстрономы-любители в декабре смогут увидеть в небе семь планет – Юпитер, Меркурий, Сатурн, Марс, Венеру, Нептун и Уран.Весь декабрь на вечернем и ночном небе Юпитер и Нептун можно будет наблюдать в созвездии Рыбы, а Уран – в Овне.Марс будет виден на ночном небе в начале и середине декабря, и на вечернем – в конце месяца в созвездии Телец.Сатурн будет виден в Козероге, не высоко на юге вечером и ночью в начале месяца, а в середине и конце месяца – вечером.Меркурий и Венеру желающие смогут увидеть в созвездии Стрелец на юго-западе на фоне зари.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки