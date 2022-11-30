https://sputnik-georgia.ru/20221130/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-272597108.html
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 30.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-30T15:51+0400
2022-11-30T15:51+0400
2022-11-30T15:55+0400
мультимедиа
видео
мид рф
мария захарова
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/1e/272596750_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_17cc81ead8164a968b09bfd35fbc0b97.jpg
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/1e/272596750_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_2bc3fe0ff12478b21f8959af56a91eb2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, мид рф, мария захарова, политика, видео
мультимедиа, видео, мид рф, мария захарова, политика, видео
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
15:51 30.11.2022 (обновлено: 15:55 30.11.2022)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.