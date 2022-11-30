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Россия повысила пошлину на экспорт нефти с 1 декабря

Россия повысила пошлину на экспорт нефти с 1 декабря

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 октября 2022 года по 14 ноября 2022 года составила 71,1 доллара за баррель 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноября — Sputnik. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря вырастет на 0,6 доллара - до 43,3 доллара за тоннуКроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится до 12,9 доллара с 12,8 доллара за тонну, на темные - до 43,3 доллара с 42,7 доллара.Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет до 12,9 доллара с 12,8 доллара за тонну, а прямогонного (нафты) - до 23,8 доллара с 23,4 доллара за тонну.Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 декабря составит 80,9 доллара, на чистые фракции сжиженных углеводородных газов (СУГов) - 72,8 доллара, на кокс - 2,8 доллара за тонну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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