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Тбилисскую телебашню осветили цветами радуги? Заявление мэрии
Тбилисскую телебашню осветили цветами радуги? Заявление мэрии
Тбилисская башня была освещена цветами лого проекта "Соглашение мэров – Восточное партнерство" 30.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-30T10:27+0400
2022-11-30T10:27+0400
2022-11-30T11:29+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси опровергла информацию движения "Тбилиси прайд" о том, что столичная телевышка была освещена цветами радуги.Как отмечают в столичном муниципалитете, данная информация не соответствует действительности. В "Тбилиси прайд" откликнулись на заявление мэрии, назвав Каладзе гомофобом.В мэрии пояснили, что тбилисская башня была освещена цветами лого проекта "Соглашение мэров – Восточное партнерство", который отмечает свой десятилетний юбилей.Накануне мэр Тбилиси Каха Каладзе принял участие в конференции, посвященной десятилетнему юбилею проекта ЕС "Соглашение мэров – Восточное партнерство" (Com – East). Тбилиси был первым среди столиц Восточного партнерства городом, который в 2010 году присоединился к соглашению мэров.Таким образом, Тбилиси присоединился к инициативе, целью которой являлось снизить в столице эмиссию углекислого газа (процесс, характеризующий выделение СО2 с поверхности почвы в атмосферу) до 2020 года.В мероприятии приняли участие более 150 представителей местной и национальной власти из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Украины, также члены ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, каха каладзе, тбилиси, азербайджан, армения
новости, грузия, каха каладзе, тбилиси, азербайджан, армения
Тбилисскую телебашню осветили цветами радуги? Заявление мэрии
10:27 30.11.2022 (обновлено: 11:29 30.11.2022)
Тбилисская башня была освещена цветами лого проекта "Соглашение мэров – Восточное партнерство"
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси опровергла информацию движения "Тбилиси прайд" о том, что столичная телевышка была освещена цветами радуги.
Как отмечают в столичном муниципалитете, данная информация не соответствует действительности. В "Тбилиси прайд" откликнулись на заявление мэрии, назвав Каладзе гомофобом.
В мэрии пояснили, что тбилисская башня была освещена цветами лого проекта "Соглашение мэров – Восточное партнерство", который отмечает свой десятилетний юбилей.
"Именно в рамках юбилейных мероприятий, тбилисская башня была освещена в цвета лого проекта (желтый, салатовый, зеленый, голубой, синий)", – говорится в заявлении мэрии.
Накануне мэр Тбилиси Каха Каладзе принял участие в конференции, посвященной десятилетнему юбилею проекта ЕС "Соглашение мэров – Восточное партнерство" (Com – East). Тбилиси был первым среди столиц Восточного партнерства городом, который в 2010 году присоединился к соглашению мэров.
Таким образом, Тбилиси присоединился к инициативе, целью которой являлось снизить в столице эмиссию углекислого газа (процесс, характеризующий выделение СО2 с поверхности почвы в атмосферу) до 2020 года.
В мероприятии приняли участие более 150 представителей местной и национальной власти из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Украины, также члены ЕС.