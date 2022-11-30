https://sputnik-georgia.ru/20221130/tbilisskuyu-telebashnyu-osvetili-tsvetami-radugi-zayavlenie-merii-272583722.html

Тбилисскую телебашню осветили цветами радуги? Заявление мэрии

Тбилисскую телебашню осветили цветами радуги? Заявление мэрии

Тбилисская башня была освещена цветами лого проекта "Соглашение мэров – Восточное партнерство" 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T10:27+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси опровергла информацию движения "Тбилиси прайд" о том, что столичная телевышка была освещена цветами радуги.Как отмечают в столичном муниципалитете, данная информация не соответствует действительности. В "Тбилиси прайд" откликнулись на заявление мэрии, назвав Каладзе гомофобом.В мэрии пояснили, что тбилисская башня была освещена цветами лого проекта "Соглашение мэров – Восточное партнерство", который отмечает свой десятилетний юбилей.Накануне мэр Тбилиси Каха Каладзе принял участие в конференции, посвященной десятилетнему юбилею проекта ЕС "Соглашение мэров – Восточное партнерство" (Com – East). Тбилиси был первым среди столиц Восточного партнерства городом, который в 2010 году присоединился к соглашению мэров.Таким образом, Тбилиси присоединился к инициативе, целью которой являлось снизить в столице эмиссию углекислого газа (процесс, характеризующий выделение СО2 с поверхности почвы в атмосферу) до 2020 года.В мероприятии приняли участие более 150 представителей местной и национальной власти из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Украины, также члены ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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