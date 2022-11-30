https://sputnik-georgia.ru/20221130/voennyy-ekspert-kornev-u-rossii-est-i-giperzvukovoy-mech-i-schit-ot-nego-272590677.html

Военный эксперт Корнев: у России есть и гиперзвуковой меч, и щит от него

Военный эксперт Корнев: у России есть и гиперзвуковой меч, и щит от него

США слишком поздно озаботились вопросом создания своего гиперзвукового оружия, а потому отстали не только от лидирующей в этой сфере России, но и от Китая 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T13:27+0400

2022-11-30T13:27+0400

2022-11-30T13:27+0400

мультимедиа

видео

сша

россия

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/1e/272590383_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_00cd5576389290fb3f9113b3847666be.jpg

Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. На каком этапе находится американская программа разработки такого вооружения? Какие еще страны способны в будущем создать свое гиперзвуковое оружие? Что Россия противопоставит противникам, когда у тех появятся такие ракеты? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

сша

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, сша, видео, россия, китай