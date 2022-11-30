https://sputnik-georgia.ru/20221130/voennyy-ekspert-kornev-u-rossii-est-i-giperzvukovoy-mech-i-schit-ot-nego-272590677.html
Военный эксперт Корнев: у России есть и гиперзвуковой меч, и щит от него
Военный эксперт Корнев: у России есть и гиперзвуковой меч, и щит от него
США слишком поздно озаботились вопросом создания своего гиперзвукового оружия, а потому отстали не только от лидирующей в этой сфере России, но и от Китая 30.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-30T13:27+0400
2022-11-30T13:27+0400
2022-11-30T13:27+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. На каком этапе находится американская программа разработки такого вооружения? Какие еще страны способны в будущем создать свое гиперзвуковое оружие? Что Россия противопоставит противникам, когда у тех появятся такие ракеты? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, сша, видео, россия, китай
мультимедиа, видео, сша, видео, россия, китай
Военный эксперт Корнев: у России есть и гиперзвуковой меч, и щит от него
США слишком поздно озаботились вопросом создания своего гиперзвукового оружия, а потому отстали не только от лидирующей в этой сфере России, но и от Китая
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.
На каком этапе находится американская программа разработки такого вооружения? Какие еще страны способны в будущем создать свое гиперзвуковое оружие? Что Россия противопоставит противникам, когда у тех появятся такие ракеты?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.