https://sputnik-georgia.ru/20221201/espch-udovletvoril-isk-trekh-zhenschin-k-gruzii-po-povodu-priznaniya-smeny-pola-272646829.html

ЕСПЧ удовлетворил иск трех женщин к Грузии по поводу признания смены пола

ЕСПЧ удовлетворил иск трех женщин к Грузии по поводу признания смены пола

ЕСПЧ обязал Грузию выплатить компенсацию в размере 2 тысяч евро каждому истцу 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T23:45+0400

2022-12-01T23:45+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение статьи Конвенции по правам человека, касающейся уважения личной жизни, в деле об отказе в смене пола в документах трем женщинам.Согласно материалам дела, три женщины приняли решение изменить свою гендерную принадлежность, сменили имена, но получили отказ властей Грузии в смене указания пола на мужской в документах.Грузинское государство мотивировало отказ смены пола в документах тем, что в законе речь идет о такой возможности только по "биологическим, физиологическим и/или анатомическим критериям", а не на основании медицинской справки или начале процедур по смене пола."Непонятно, например, что именно представляет собой изменение пола, какие точные медицинские процедуры необходимы для того, чтобы такое изменение было юридически признано", - отмечает суд.Кроме того, по мнению суда, неточность законодательства подрывает доступность признания пола на практике."Как показали индивидуальные ситуации трех заявителей, отсутствие четкой правовой базы оставляет регуляторам – компетентным национальным органам – чрезмерные дискреционные полномочия, которые могут привести к произвольным решениям при рассмотрении заявлений о юридическом признании пола", - отмечается в решении суда.Теперь государство должно выплатить всем трем заявителям, двое из которых добились смены указания пола на мужской в документах в Европе, компенсацию в размере 2 тысячи евро каждому и покрыть их судебные издержки, в том числе траты на адвокатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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