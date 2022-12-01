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Илон Маск анонсировал испытания чипов для мозга на людях
Илон Маск анонсировал испытания чипов для мозга на людях
Чип производства принадлежащей Маску компании Neuralink уже был вживлен в мозг макаки – она играла в ментальный пинг-понг 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T22:54+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Один из богатейших людей мира Илон Маск заявил, что, как ожидается, через полгода его компания по производству чипов для мозга Neuralink начнет клинические испытания на людях.При этом американский бизнесмен подчеркнул, что в Neuralink хотят быть предельно уверенными в слаженной работе чипа, прежде чем его внедрять в человека.Ранее Neuralink продемонстрировала, как научила играть чипированную макаку в ментальный пинг-понг. Чип Neuralink включал более двух тысяч электродов, которые были имплантированы в двигательную кору примата.Ранее Маск также представил публике свинью с мозговым имплантатом, который, как надеются в Neuralink, позволит лечить неврологические заболевания.В 2017 году предприниматель в интервью сайту Wait But Why заявил, что Neuralink в будущем может создать технологию и устройства, с помощью которых люди будут обмениваться мыслями на расстоянии, не используя речь.Маск выступил сооснователем Neuralink в 2016 году и предоставил две трети из 150 миллионов долларов финансирования для компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, наука, илон маск, сша
Илон Маск анонсировал испытания чипов для мозга на людях
22:54 01.12.2022 (обновлено: 23:00 01.12.2022)
Чип производства принадлежащей Маску компании Neuralink уже был вживлен в мозг макаки – она играла в ментальный пинг-понг
ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Один из богатейших людей мира Илон Маск заявил, что, как ожидается, через полгода его компания по производству чипов для мозга Neuralink начнет клинические испытания на людях.
"Мы хотим быть предельно острожными и уверенными, что устройство будет хорошо работать, прежде чем внедрять его в человека. Я думаю, что мы отправили большую часть наших документов в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, и, вероятно, где-то через полгода мы сможем вживить Neuralink в человека", - сказал Маск во время презентации Neuralink. Трансляция проводилась на Youtube-канале компании.
При этом американский бизнесмен подчеркнул, что в Neuralink хотят быть предельно уверенными в слаженной работе чипа, прежде чем его внедрять в человека.
Ранее Neuralink продемонстрировала, как научила играть чипированную макаку в ментальный пинг-понг. Чип Neuralink включал более двух тысяч электродов, которые были имплантированы в двигательную кору примата.
По словам разработчиков, целью эксперимента является открыть возможность парализованным людям использовать компьютер либо телефон исключительно с помощью активности нейронов.
Ранее Маск также представил публике свинью с мозговым имплантатом, который, как надеются в Neuralink, позволит лечить неврологические заболевания.
В 2017 году предприниматель в интервью сайту Wait But Why заявил, что Neuralink в будущем может создать технологию и устройства, с помощью которых люди будут обмениваться мыслями на расстоянии, не используя речь.
Маск выступил сооснователем Neuralink в 2016 году и предоставил две трети из 150 миллионов долларов финансирования для компании.