https://sputnik-georgia.ru/20221201/ilon-mask-anonsiroval-ispytaniya-chipov-dlya-mozga-na-lyudyakh-272645856.html

Илон Маск анонсировал испытания чипов для мозга на людях

Илон Маск анонсировал испытания чипов для мозга на людях

Чип производства принадлежащей Маску компании Neuralink уже был вживлен в мозг макаки – она играла в ментальный пинг-понг 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T22:54+0400

2022-12-01T22:54+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек - Sputnik. Один из богатейших людей мира Илон Маск заявил, что, как ожидается, через полгода его компания по производству чипов для мозга Neuralink начнет клинические испытания на людях.При этом американский бизнесмен подчеркнул, что в Neuralink хотят быть предельно уверенными в слаженной работе чипа, прежде чем его внедрять в человека.Ранее Neuralink продемонстрировала, как научила играть чипированную макаку в ментальный пинг-понг. Чип Neuralink включал более двух тысяч электродов, которые были имплантированы в двигательную кору примата.Ранее Маск также представил публике свинью с мозговым имплантатом, который, как надеются в Neuralink, позволит лечить неврологические заболевания.В 2017 году предприниматель в интервью сайту Wait But Why заявил, что Neuralink в будущем может создать технологию и устройства, с помощью которых люди будут обмениваться мыслями на расстоянии, не используя речь.Маск выступил сооснователем Neuralink в 2016 году и предоставил две трети из 150 миллионов долларов финансирования для компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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