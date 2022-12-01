https://sputnik-georgia.ru/20221201/konovalov-rasskazal-pochemu-ukraina-ne-poluchit-dalnoboynye-rakety-i-kompleksy-patriot-272621493.html
Коновалов рассказал, почему Украина не получит дальнобойные ракеты и комплексы Patriot
Коновалов рассказал, почему Украина не получит дальнобойные ракеты и комплексы Patriot
Глава СНБУ Данилов сделал заявление, что наиболее эффективным решением энергетической проблемы Украины является передача ВСУ ракет дальностью 800 км 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T11:02+0400
2022-12-01T11:02+0400
2022-12-01T11:02+0400
мультимедиа
видео
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/01/272621334_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f4a0bc384e7ee209dc43bd0ee5193ea7.jpg
Получит ли Киев от Запада ракеты дальностью 800 км, о чем просит секретарь СНБО Украины Алексей Данилов? Сколько еще США и ЕС смогут подогревать конфликт? В чем главная проблема с поставками вооружения Киеву? И почему Украина навряд ли когда-нибудь получит комплексы Patriot? Эти и другие вопросы обсудили с военным экспертом и политологом Иваном Коноваловым.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/01/272621334_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6fb096e47e1c18cfd9588959e1680ab0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Коновалов рассказал, почему Украина не получит дальнобойные ракеты и комплексы Patriot
Глава СНБУ Данилов сделал заявление, что наиболее эффективным решением энергетической проблемы Украины является передача ВСУ ракет дальностью 800 км
Получит ли Киев от Запада ракеты дальностью 800 км, о чем просит секретарь СНБО Украины Алексей Данилов? Сколько еще США и ЕС смогут подогревать конфликт? В чем главная проблема с поставками вооружения Киеву? И почему Украина навряд ли когда-нибудь получит комплексы Patriot?
Эти и другие вопросы обсудили с военным экспертом и политологом Иваном Коноваловым.