https://sputnik-georgia.ru/20221201/konovalov-rasskazal-pochemu-ukraina-ne-poluchit-dalnoboynye-rakety-i-kompleksy-patriot-272621493.html

Коновалов рассказал, почему Украина не получит дальнобойные ракеты и комплексы Patriot

Коновалов рассказал, почему Украина не получит дальнобойные ракеты и комплексы Patriot

Глава СНБУ Данилов сделал заявление, что наиболее эффективным решением энергетической проблемы Украины является передача ВСУ ракет дальностью 800 км 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T11:02+0400

2022-12-01T11:02+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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Получит ли Киев от Запада ракеты дальностью 800 км, о чем просит секретарь СНБО Украины Алексей Данилов? Сколько еще США и ЕС смогут подогревать конфликт? В чем главная проблема с поставками вооружения Киеву? И почему Украина навряд ли когда-нибудь получит комплексы Patriot? Эти и другие вопросы обсудили с военным экспертом и политологом Иваном Коноваловым.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео