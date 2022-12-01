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https://sputnik-georgia.ru/20221201/konovalov-rasskazal-pochemu-ukraina-ne-poluchit-dalnoboynye-rakety-i-kompleksy-patriot-272621493.html
Коновалов рассказал, почему Украина не получит дальнобойные ракеты и комплексы Patriot
Коновалов рассказал, почему Украина не получит дальнобойные ракеты и комплексы Patriot
Глава СНБУ Данилов сделал заявление, что наиболее эффективным решением энергетической проблемы Украины является передача ВСУ ракет дальностью 800 км 01.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-01T11:02+0400
2022-12-01T11:02+0400
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обострение ситуации вокруг украины 2022
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Получит ли Киев от Запада ракеты дальностью 800 км, о чем просит секретарь СНБО Украины Алексей Данилов? Сколько еще США и ЕС смогут подогревать конфликт? В чем главная проблема с поставками вооружения Киеву? И почему Украина навряд ли когда-нибудь получит комплексы Patriot? Эти и другие вопросы обсудили с военным экспертом и политологом Иваном Коноваловым.
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мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео

Коновалов рассказал, почему Украина не получит дальнобойные ракеты и комплексы Patriot

11:02 01.12.2022
© video: Sputnik
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Глава СНБУ Данилов сделал заявление, что наиболее эффективным решением энергетической проблемы Украины является передача ВСУ ракет дальностью 800 км
Получит ли Киев от Запада ракеты дальностью 800 км, о чем просит секретарь СНБО Украины Алексей Данилов? Сколько еще США и ЕС смогут подогревать конфликт? В чем главная проблема с поставками вооружения Киеву? И почему Украина навряд ли когда-нибудь получит комплексы Patriot?
Эти и другие вопросы обсудили с военным экспертом и политологом Иваном Коноваловым.
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