https://sputnik-georgia.ru/20221201/protivostoyanie-marsa-8-dekabrya-2022-gde-i-kak-nablyudat-272638717.html

Противостояние Марса 8 декабря 2022: где и как наблюдать

Противостояние Марса 8 декабря 2022: где и как наблюдать

Яркое астрономическое событие - противостояние Марса - произойдет 8 декабря, в 2022-м совпадет с полнолунием и покрытием полной Луной красной планеты 01.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-01T19:01+0400

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справки

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Все три астрономических явления произойдут практически в одно время с 08:00 до 10:00 по тбилисскому времени.Во время противостояния, планета ближе всего располагается к земному шару и имеет максимальный блеск - угловые размеры Марса на небе в этот момент самые большие в году.О противостоянии Марса 8 декабря, где и как его наблюдать, читайте в Sputnik Грузия.Противостояние МарсаМарс достигнет противостояния 8 декабря 2022 года в 08:35 по тбилисскому времени – красная планета в это время будет полностью освещена Солнцем и, достигнув максимальной яркости в 2022-м, будет сиять ярче всех звезд на небе.Противостояние Марса бывает каждые два года, а великое - раз в 15-17 лет. Во время противостояния Марс приближается к Земле на минимальное расстояние. Поэтому период противостояний считается наиболее благоприятным для наблюдений.Среднее расстояние между Землей и Марсом, которое постоянно меняется, составляет 225 миллионов километров. В период противостояний Марс и Земля сближаются на расстояние меньше 60 миллионов километров. А 8 декабря расстояние между Марсом и нашей планетой сократится до 80 миллионов километров.Где и как наблюдатьНайти Марс на небе 8 декабря будет нетрудно - он будет расположен очень близко к Луне. Наблюдать Марс во время противостояния 8 декабря можно почти всю ночь – красная планета взойдет на закате, около полуночи достигнет на небе высшей точки и будет видна практически до рассвета.Наблюдать противостояние Марса можно невооруженным глазом, но рассмотреть получше планету можно будет в хороший бинокль или любительский телескоп.Во время противостояния Марса, которое 8 декабря 2022 года совпадает с полнолунием, произойдет еще одно астрономическое событие – слияние красной планеты с Луной. Спутник Земли закроет собой Марс с 08:58 до 09:37 по тбилисскому времени — это потрясающее зрелище смогут наблюдать жители в Северной Америке, Западной Европе и северо-западной Африки.Следующее противостояние Марса произойдет в 2025-м 16 января, однако специалисты считают, что оно таким зрелищным не будет, так как красная планета будет находиться намного дальше от Земли, чем 8 декабря.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки