https://sputnik-georgia.ru/20221201/zvezdopad-geminidy-2022-gde-i-kogda-nablyudat-yarkiy-meteornyy-potok-272628013.html
Звездопад Геминиды 2022: где и когда наблюдать яркий метеорный поток
Звездопад Геминиды 2022: где и когда наблюдать яркий метеорный поток
Первый зимний звездопад – один из ярких и красивейших метеорных потоков Геминиды, подарит жителям Земли незабываемое зрелище в декабре
2022-12-01T16:18+0400
2022-12-01T16:18+0400
2022-12-01T16:18+0400
справки
звездопад
звездопад
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Наблюдать звездопад Геминиды жители нашей планеты смогут во второй декаде декабря – на пике активности яркий метеорный поток подарит до 150 метеоров в час.Где и когда наблюдать яркий метеорный поток – звездопад Геминиды, читайте в материале Sputnik Грузия.Где и когда наблюдатьЗвездопад Геминиды, который действует с 4 по 17 декабря, по количеству "падающих звезд" превосходит все остальные метеорные потоки, в том числе и августовские Персеиды.На пике активности можно увидеть более 100 красивых метеоров в час, которые делает особенно яркими их сравнительно низкая скорость.Наблюдать звездопад Геминиды в безоблачную погоду можно из любой точки Земли, но более красочное зрелище увидят жители Северного полушария.Звездопад ГеминидыЗвездопад Геминиды был открыт в созвездии Близнецы в конце XX века – радиант мощного метеорного потока расположен вблизи яркой звезды Кастор.У объекта нет ни хвоста, ни комы, поэтому астрономы считают Фаэтон чем-то средним между кометой и астероидом.Исследования звездопада Геминиды показали, что возраст его метеорных частиц достигает около 1 000 лет. То есть, если объект был кометой, то за это время он совершил много оборотов вокруг Солнца, в результате чего весь лед из его ядра испарился и остался только каменный остов, и хвоста у кометы не стало.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
звездопад геминиды 2022: где и когда наблюдать яркий метеорный поток
звездопад геминиды 2022: где и когда наблюдать яркий метеорный поток
Звездопад Геминиды 2022: где и когда наблюдать яркий метеорный поток
Первый зимний звездопад – один из ярких и красивейших метеорных потоков Геминиды, подарит жителям Земли незабываемое зрелище в декабре
Наблюдать звездопад Геминиды жители нашей планеты смогут во второй декаде декабря – на пике активности яркий метеорный поток подарит до 150 метеоров в час.
Где и когда наблюдать яркий метеорный поток – звездопад Геминиды, читайте в материале Sputnik Грузия
.
Где и когда наблюдать
Звездопад Геминиды, который действует с 4 по 17 декабря, по количеству "падающих звезд" превосходит все остальные метеорные потоки, в том числе и августовские Персеиды.
На пике активности можно увидеть более 100 красивых метеоров в час, которые делает особенно яркими их сравнительно низкая скорость.
Наблюдать звездопад Геминиды в безоблачную погоду можно из любой точки Земли, но более красочное зрелище увидят жители Северного полушария.
Звездопад Геминиды
Звездопад Геминиды был открыт в созвездии Близнецы в конце XX века – радиант мощного метеорного потока расположен вблизи яркой звезды Кастор.
Прародителем звездопада Геминиды, в отличие от большинства других метеорных потоков, является не комета, а объект, открытый с помощью инфракрасного космического телескопа в 1983 году и названный 3200 Фаэтон, в честь героя греческого мифа – сына бога Солнца Гелиоса.
У объекта нет ни хвоста, ни комы, поэтому астрономы считают Фаэтон чем-то средним между кометой и астероидом.
Исследования звездопада Геминиды показали, что возраст его метеорных частиц достигает около 1 000 лет. То есть, если объект был кометой, то за это время он совершил много оборотов вокруг Солнца, в результате чего весь лед из его ядра испарился и остался только каменный остов, и хвоста у кометы не стало.
Материал подготовлен на основе открытых источников