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Фестиваль игристого вина пройдет в столице Грузии
Фестиваль игристого вина пройдет в столице Грузии
В фестивале примут участие производители вин всех стилей 03.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-03T21:00+0400
2022-12-03T21:00+0400
2022-12-03T21:00+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Первый фестиваль игристого вина пройдет в тбилисском клубе Underwheel Club на Мтацминда 24 декабря, говорится в сообщении организаторов.В фестивале примут участие производители вин всех стилей: метод шампанского, петнат (игристое натуральное), метод Шарма, игристое вино и другие.Желающим принять участие и представить свои вина, организаторы советуют написать на электронную почту: info@wineclub.ge.Мероприятия проводится при поддержке Национального агентства вина. Регистрация участников завершается 16 декабря. Мероприятия начнутся с 11:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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тбилиси, тбилиси, грузия, новости, национальное агентство вина, грузинское вино, грузинское вино, виноделие
тбилиси, тбилиси, грузия, новости, национальное агентство вина, грузинское вино, грузинское вино, виноделие
Фестиваль игристого вина пройдет в столице Грузии
В фестивале примут участие производители вин всех стилей
ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Первый фестиваль игристого вина пройдет в тбилисском клубе Underwheel Club на Мтацминда 24 декабря, говорится в сообщении организаторов.
В фестивале примут участие производители вин всех стилей: метод шампанского, петнат (игристое натуральное), метод Шарма, игристое вино и другие.
Желающим принять участие и представить свои вина, организаторы советуют написать на электронную почту: info@wineclub.ge.
Мероприятия проводится при поддержке Национального агентства вина. Регистрация участников завершается 16 декабря. Мероприятия начнутся с 11:00.