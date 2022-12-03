https://sputnik-georgia.ru/20221203/festival-igristogo-vina-proydet-v-stolitse-gruzii-272389997.html

Фестиваль игристого вина пройдет в столице Грузии

Фестиваль игристого вина пройдет в столице Грузии

В фестивале примут участие производители вин всех стилей 03.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Первый фестиваль игристого вина пройдет в тбилисском клубе Underwheel Club на Мтацминда 24 декабря, говорится в сообщении организаторов.В фестивале примут участие производители вин всех стилей: метод шампанского, петнат (игристое натуральное), метод Шарма, игристое вино и другие.Желающим принять участие и представить свои вина, организаторы советуют написать на электронную почту: info@wineclub.ge.Мероприятия проводится при поддержке Национального агентства вина. Регистрация участников завершается 16 декабря. Мероприятия начнутся с 11:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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