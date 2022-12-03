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https://sputnik-georgia.ru/20221203/festival-igristogo-vina-proydet-v-stolitse-gruzii-272389997.html
Фестиваль игристого вина пройдет в столице Грузии
Фестиваль игристого вина пройдет в столице Грузии
В фестивале примут участие производители вин всех стилей 03.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Первый фестиваль игристого вина пройдет в тбилисском клубе Underwheel Club на Мтацминда 24 декабря, говорится в сообщении организаторов.В фестивале примут участие производители вин всех стилей: метод шампанского, петнат (игристое натуральное), метод Шарма, игристое вино и другие.Желающим принять участие и представить свои вина, организаторы советуют написать на электронную почту: info@wineclub.ge.Мероприятия проводится при поддержке Национального агентства вина. Регистрация участников завершается 16 декабря. Мероприятия начнутся с 11:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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тбилиси, тбилиси, грузия, новости, национальное агентство вина, грузинское вино, грузинское вино, виноделие
тбилиси, тбилиси, грузия, новости, национальное агентство вина, грузинское вино, грузинское вино, виноделие

Фестиваль игристого вина пройдет в столице Грузии

21:00 03.12.2022
© photo: Sputnik / StringerБутылки с игристым вином в банкетном зале
Бутылки с игристым вином в банкетном зале - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В фестивале примут участие производители вин всех стилей
ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Первый фестиваль игристого вина пройдет в тбилисском клубе Underwheel Club на Мтацминда 24 декабря, говорится в сообщении организаторов.
В фестивале примут участие производители вин всех стилей: метод шампанского, петнат (игристое натуральное), метод Шарма, игристое вино и другие.
© photo: Sputnik / Sergey Malgavko / Перейти в фотобанкБокалы с шампанским
Бокалы с шампанским - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2022
Бокалы с шампанским
© photo: Sputnik / Sergey Malgavko
/
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Желающим принять участие и представить свои вина, организаторы советуют написать на электронную почту: info@wineclub.ge.
Мероприятия проводится при поддержке Национального агентства вина. Регистрация участников завершается 16 декабря. Мероприятия начнутся с 11:00.
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