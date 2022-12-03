https://sputnik-georgia.ru/20221203/gruppa-mgzavrebi-vystupit-v-batumi-i-tbilisi-272232583.html
Группа "Мгзавреби" выступит в Батуми и Тбилиси
Группа "Мгзавреби" выступит в Батуми и Тбилиси
Выступление популярных музыкантов состоится на сцене батумского "Летнего театра" и тбилисского клуба "Республика" 03.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-03T17:36+0400
2022-12-03T17:36+0400
2022-12-03T17:36+0400
группа "мгзавреби"
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Известная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" (Mgzavrebi) проведет сольные концерты в черноморском городе Батуми (Аджария) 3 декабря и в грузинской столице 10 декабря.Выступление популярных музыкантов состоится на сцене батумского "Летнего театра" в 19:00, а в Тбилиси в клубе "Республика" – в 21:00.Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы."Мгзавреби" основал вокалист Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (груз. "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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группа "мгзавреби", группа "мгзавреби", батуми, грузия, новости, культура, анонсы
группа "мгзавреби", группа "мгзавреби", батуми, грузия, новости, культура, анонсы
Группа "Мгзавреби" выступит в Батуми и Тбилиси
Выступление популярных музыкантов состоится на сцене батумского "Летнего театра" и тбилисского клуба "Республика"
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Известная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" (Mgzavrebi) проведет сольные концерты в черноморском городе Батуми (Аджария) 3 декабря и в грузинской столице 10 декабря.
Выступление популярных музыкантов состоится на сцене батумского "Летнего театра" в 19:00, а в Тбилиси в клубе "Республика" – в 21:00.
Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы.
"Мгзавреби" основал вокалист Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (груз. "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом".