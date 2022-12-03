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Приметы на введение во храм Пресвятой Богородицы 2022: что нельзя делать

Приметы на введение во храм Пресвятой Богородицы 2022: что нельзя делать

Православная церковь празднует 4 декабря один из двенадцати главных праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы

2022-12-03T13:00+0400

2022-12-03T13:00+0400

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Что нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы и какие народные приметы и запреты связаны с торжеством, читайте в материале Sputnik Грузия.Что нельзя делать?Нельзя в день Введения во храм Пресвятой Богородицы делать тяжелую работу. Также в праздник нельзя делать работу по дому и заниматься рукоделием. Этот день желательно посвятить молитвам и посетить по возможности праздничное богослужение.Нельзя на Введение во храм Пресвятой Богородицы есть мясные и молочные продукты, так как у православных верующих 28 ноября начался Рождественский пост. Соблюдающие пост могут поесть в праздник рыбу.Нельзя в праздник предаваться чревоугодию и напиваться, а также посещать массовые мероприятия и предаваться чрезмерному веселью.По народным приметам нельзя на Введение во храм Пресвятой Богородицы злиться, ссориться и оскорблять кого-либо – можно испортить отношения и провести весь год в спорах и склоках.Нельзя на Введение во храм Пресвятой Богородицы венчаться, так как обряд венчания во время поста не проводится.По приметам на Введение во храм Пресвятой Богородицы нельзя давать и брать в долг, чтобы не лишиться благополучия и доходов.Однако отказывать нуждающимся в милостыне на Введение во храм Пресвятой Богородицы нельзя – это плохая примета, весь год можно провести в нищете.Народные приметыНа Руси на Введение во храм Пресвятой Богородицы ходили друг другу в гости. По приметам весь предстоящий год будет благополучным, если первым порог дома переступит мужчина, а если женщина – хозяев все последующие 12 месяцев будут преследовать неудачи.К праздничному столу обязательно пекли вареники с ягодами, в один из которых клали монетку. Есть примета, что того, кому монетка попадется, ожидает удачный год. По народным приметам урожай будет скудным, если на Введение копать землю.Снег, выпавший до 4 декабря, по приметам быстро растает, а наступившая зима будет мягкой. Но если снег выпадет после Введения во храм Пресвятой Богородицы, то он будет лежать аж до конца зимы.По приметам, если на Введение во храм Пресвятой Богородицы ударят морозы, значит весь январь будет стоять морозная погода.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия

приметы на введение во храм пресвятой богородицы 2022: что нельзя делать