https://sputnik-georgia.ru/20221203/uroven-inflyatsii-v-gruzii-snizhaetsya--novaya-statistika-272679796.html

Уровень инфляции в Грузии снижается – новая статистика

Уровень инфляции в Грузии снижается – новая статистика

Инфляция в Грузии прошла свой пиковый период, хотя по-прежнему остается на высоком уровне, считает Нацбанк 03.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-03T09:01+0400

2022-12-03T09:01+0400

2022-12-03T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Годовая инфляция (ноябрь 2022 года к ноябрю 2021 года) в Грузии составила 10,4%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).В мае годовая инфляция составляла 13,3%, в июне – 12,8% в июле – 11,5%, в августе – 10,9%, в сентябре – 11,5%, а в октябре – 10,6%.За год в ноябре цены выросли на транспорт (8,2%), гостиницы и рестораны (15,9%), стоимость услуг здравоохранения снизилась на 2,8%. Цены на продовольствие за год выросли на 16,8%.В ноябре 2022 года, по сравнению с октябрем 2022 года, уровень инфляции составил 0,5%. В октябре месячная инфляция составляла 0,5%.Когда снизится инфляция в Грузии – прогноз главы НацбанкаПрезидент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе считает, что инфляция в Грузии начнет снижаться с февраля 2023 года и приблизится целевому показателю во второй половине года.Глава Нацбанка полагает, что до конца текущего года и в январе следующего, в зависимости от основных факторов, инфляция будет по-прежнему высокой. Тем не менее он не исключает, что годовая инфляция в 2023 году будет ниже прогноза."Как известно, цены на нефть определяют индекс цен, а также цены на другие услуги и товары. Поэтому мы должны дождаться этой информации", – отметил он.Что влияет на снижение инфляции в ГрузииЭкономист Отар Ангуридзе отметил, что продолжение динамики роста экономики Грузии может повлиять на тенденцию сокращения инфляции."Если тенденция экономического роста сохранится, вполне возможно, что тенденция к снижению цен продолжится и дальше. Данная ситуация вселяет в нас надежду на это, прогнозы также положительные", – сказал Ангуридзе журналистам.По его словам, в Грузии наблюдается хорошая тенденция экономического роста.Экономист отметил, что на фоне напряженной ситуации в Европе и регионе, Грузия единственная стабильная и спокойная страна, что способствовало притоку и привлечению капитала в страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"