https://sputnik-georgia.ru/20221204/gruzino-azerbaydzhanskiy-pravovoy-forum-zavershilsya-podpisaniem-deklaratsii-272695716.html

Грузино-азербайджанский правовой форум завершился подписанием декларации

Грузино-азербайджанский правовой форум завершился подписанием декларации

Согласно решению сторон, грузино-азербайджанский правовой форум будет проводиться ежегодно 04.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-04T13:24+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Правовой форум, целью которого является обмен опытом и углубление правовых отношений между министерствами юстиции Грузии и Азербайджана, впервые прошел в Батуми и завершился выработкой совместной декларации.Грузино-азербайджанский правовой форум состоялся в рамках меморандума, подписанного ранее министерствами юстиции двух стран.Мероприятие открыли министр юстиции Грузии Рати Брегадзе и его азербайджанский коллега Фикрет Мамедов. В рамках форума делегация Азербайджана провела встречи с главой Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе и заместителем председателя Конституционного суда Грузии Мананой Кобахидзе.По данным Минюста Грузии, форум является продолжением тесного и плодотворного сотрудничества министров юстиции двух стран, начавшегося в прошлом году в Венеции в рамках международной конференции, организованной Советом Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, рати брегадзе, азербайджан, батуми, министерство юстиции грузии, грузино-азербайджанские отношения