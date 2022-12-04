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Корнилов рассказал, что нужно Польше, чтобы присоединить часть Украины
Корнилов рассказал, что нужно Польше, чтобы присоединить часть Украины
Еще летом генсек НАТО Столтенберг говорил, что Украине нужно думать в первую очередь о победе над Россией, сейчас же он призывает Киев задуматься о сохранении... 04.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-04T08:34+0400
2022-12-04T08:34+0400
2022-12-04T09:34+0400
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видео
польша
обострение ситуации вокруг украины 2022
нато
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/04/272690923_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3b72a13d61399162e0870dd02f29f3e8.jpg
Об этом изменении риторики рассказал в интервью "Sputnik на русском" политический обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Владимир Корнилов. Почему предложения Латвии и просьбы Данилова о дальнобойном оружии для Украины останутся без ответа от Европы и США? Как Польша планирует захватить часть украинской территории? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, польша, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео, нато
мультимедиа, видео, польша, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео, нато
Корнилов рассказал, что нужно Польше, чтобы присоединить часть Украины
08:34 04.12.2022 (обновлено: 09:34 04.12.2022)
Еще летом генсек НАТО Столтенберг говорил, что Украине нужно думать в первую очередь о победе над Россией, сейчас же он призывает Киев задуматься о сохранении украинской государственности
Об этом изменении риторики рассказал в интервью "Sputnik на русском" политический обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Владимир Корнилов.
Почему предложения Латвии и просьбы Данилова о дальнобойном оружии для Украины останутся без ответа от Европы и США? Как Польша планирует захватить часть украинской территории?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.