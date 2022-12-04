https://sputnik-georgia.ru/20221204/kornilov-rasskazal-chto-nuzhno-polshe-chtoby-prisoedinit-chast-ukrainy-272691081.html

Корнилов рассказал, что нужно Польше, чтобы присоединить часть Украины

Корнилов рассказал, что нужно Польше, чтобы присоединить часть Украины

Еще летом генсек НАТО Столтенберг говорил, что Украине нужно думать в первую очередь о победе над Россией, сейчас же он призывает Киев задуматься о сохранении... 04.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-04T08:34+0400

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2022-12-04T09:34+0400

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польша

обострение ситуации вокруг украины 2022

нато

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Об этом изменении риторики рассказал в интервью "Sputnik на русском" политический обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Владимир Корнилов. Почему предложения Латвии и просьбы Данилова о дальнобойном оружии для Украины останутся без ответа от Европы и США? Как Польша планирует захватить часть украинской территории? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, польша, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео, нато