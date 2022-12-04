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https://sputnik-georgia.ru/20221204/sbornaya-gruzii-po-fekhtovaniyu-na-kolyaskakh-zavoevala-zoloto-i-bronzu-na-che-272694534.html
Сборная Грузии по фехтованию на колясках завоевала золото и бронзу на ЧЕ
Сборная Грузии по фехтованию на колясках завоевала золото и бронзу на ЧЕ
Женская сборная примет участие в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах в воскресенье 04.12.2022, Sputnik Грузия
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2022-12-04T11:16+0400
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новости
спорт
ирма хецуриани
чемпионат европы по фехтованию
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Грузинская фехтовальщица Ирма Хецуриани выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию на колясках в Польше, сообщает Федерация фехтования Грузии.В полуфинале турнира Хецуриани обыграла украинку Ольгу Есину со счетом 15:2. В финале она с таким же счетом победил итальянку Биаджини.В этой же дисциплине бронзовую медаль завоевала еще одна грузинская спортсменка Нина Тибилашвили. В борьбе за третье место она обыграла венгерку Амарелу Верес со счетом 15:3 и завоевала бронзовую медаль континентального первенства.Грузинка завоевала медаль этапа Кубка мира по фехтованию на колясках &gt;&gt;Ранее Тибилашвили завоевала в Варшаве серебряную медаль по фехтованию на саблях.В командных соревнованиях по фехтованию на рапирах в воскресенье примут участие члены женской сборной Грузии Ирма Хецуриани, Нина Тибилашвили и Гванца Задишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, спорт, ирма хецуриани, чемпионат европы по фехтованию
грузия, новости, спорт, ирма хецуриани, чемпионат европы по фехтованию

Сборная Грузии по фехтованию на колясках завоевала золото и бронзу на ЧЕ

11:16 04.12.2022
© photo @ Ministry Of Sport And Youth Affairs Of GeorgiaФехтование. Ирма Хецуриани
Фехтование. Ирма Хецуриани - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2022
© photo @ Ministry Of Sport And Youth Affairs Of Georgia
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Женская сборная примет участие в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах в воскресенье
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Грузинская фехтовальщица Ирма Хецуриани выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию на колясках в Польше, сообщает Федерация фехтования Грузии.
В полуфинале турнира Хецуриани обыграла украинку Ольгу Есину со счетом 15:2. В финале она с таким же счетом победил итальянку Биаджини.
В этой же дисциплине бронзовую медаль завоевала еще одна грузинская спортсменка Нина Тибилашвили. В борьбе за третье место она обыграла венгерку Амарелу Верес со счетом 15:3 и завоевала бронзовую медаль континентального первенства.
Грузинка завоевала медаль этапа Кубка мира по фехтованию на колясках >>
Ранее Тибилашвили завоевала в Варшаве серебряную медаль по фехтованию на саблях.
В командных соревнованиях по фехтованию на рапирах в воскресенье примут участие члены женской сборной Грузии Ирма Хецуриани, Нина Тибилашвили и Гванца Задишвили.
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