https://sputnik-georgia.ru/20221204/sbornaya-gruzii-po-fekhtovaniyu-na-kolyaskakh-zavoevala-zoloto-i-bronzu-na-che-272694534.html
Сборная Грузии по фехтованию на колясках завоевала золото и бронзу на ЧЕ
Сборная Грузии по фехтованию на колясках завоевала золото и бронзу на ЧЕ
Женская сборная примет участие в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах в воскресенье 04.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-04T11:16+0400
2022-12-04T11:16+0400
2022-12-04T11:16+0400
грузия
новости
спорт
ирма хецуриани
чемпионат европы по фехтованию
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23021/30/230213091_35:0:1166:636_1920x0_80_0_0_5e2a8dad9ca98bad2cf640e7c3046dd7.jpg
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Грузинская фехтовальщица Ирма Хецуриани выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию на колясках в Польше, сообщает Федерация фехтования Грузии.В полуфинале турнира Хецуриани обыграла украинку Ольгу Есину со счетом 15:2. В финале она с таким же счетом победил итальянку Биаджини.В этой же дисциплине бронзовую медаль завоевала еще одна грузинская спортсменка Нина Тибилашвили. В борьбе за третье место она обыграла венгерку Амарелу Верес со счетом 15:3 и завоевала бронзовую медаль континентального первенства.Грузинка завоевала медаль этапа Кубка мира по фехтованию на колясках >>Ранее Тибилашвили завоевала в Варшаве серебряную медаль по фехтованию на саблях.В командных соревнованиях по фехтованию на рапирах в воскресенье примут участие члены женской сборной Грузии Ирма Хецуриани, Нина Тибилашвили и Гванца Задишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23021/30/230213091_176:0:1024:636_1920x0_80_0_0_53880a7671c88e0bea071e55f6fc3d88.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, ирма хецуриани, чемпионат европы по фехтованию
грузия, новости, спорт, ирма хецуриани, чемпионат европы по фехтованию
Сборная Грузии по фехтованию на колясках завоевала золото и бронзу на ЧЕ
Женская сборная примет участие в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах в воскресенье
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Грузинская фехтовальщица Ирма Хецуриани выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию на колясках в Польше, сообщает Федерация фехтования Грузии.
В полуфинале турнира Хецуриани обыграла украинку Ольгу Есину со счетом 15:2. В финале она с таким же счетом победил итальянку Биаджини.
В этой же дисциплине бронзовую медаль завоевала еще одна грузинская спортсменка Нина Тибилашвили. В борьбе за третье место она обыграла венгерку Амарелу Верес со счетом 15:3 и завоевала бронзовую медаль континентального первенства.
Ранее Тибилашвили завоевала в Варшаве серебряную медаль по фехтованию на саблях.
В командных соревнованиях по фехтованию на рапирах в воскресенье примут участие члены женской сборной Грузии Ирма Хецуриани, Нина Тибилашвили и Гванца Задишвили.