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https://sputnik-georgia.ru/20221204/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-na-perevale-goderdzi-zaprescheno-dvizhenie-transporta-272694896.html
Ситуация на дорогах Грузии: на перевале Годердзи запрещено движение транспорта
Ситуация на дорогах Грузии: на перевале Годердзи запрещено движение транспорта
Из-за снегопада с ночи закрыта дорога внутригосударственного значения Ничбиси - Дидгори – Диди Тонети 04.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Движение для всех видов автотранспорта на перевале Годердзи запрещено из-за сложных метеорологических условий, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, ограничение действует на 106-123 км дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) -Ахалцихе.Кроме того, из-за снегопада для всех видов транспорта с ночи закрыта дорога внутригосударственного значения Ничбиси - Дидгори – Диди Тонети, регион Квемо Картли - департамент автодорог.Из-за снега и низких температур на участке 66-106 км национальной автомагистрали Жинвали-Барисахо-Шатили запрещено движение всех видов автотранспорта. Запрет будет действовать до улучшения метеоусловий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, погода, годердзи, батуми, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
новости, грузия, погода, годердзи, батуми, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии

Ситуация на дорогах Грузии: на перевале Годердзи запрещено движение транспорта

12:19 04.12.2022
© photo: Sputnik / StringerСнежные завалы и сугробы. Снегопад в Аджарии
Снежные завалы и сугробы. Снегопад в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Из-за снегопада с ночи закрыта дорога внутригосударственного значения Ничбиси - Дидгори – Диди Тонети
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Движение для всех видов автотранспорта на перевале Годердзи запрещено из-за сложных метеорологических условий, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, ограничение действует на 106-123 км дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) -Ахалцихе.
© photo: Sputnik / StringerСнежные завалы и сугробы. Снегопад в Аджарии
Снежные завалы и сугробы. Снегопад в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2022
Снежные завалы и сугробы. Снегопад в Аджарии
© photo: Sputnik / Stringer
Кроме того, из-за снегопада для всех видов транспорта с ночи закрыта дорога внутригосударственного значения Ничбиси - Дидгори – Диди Тонети, регион Квемо Картли - департамент автодорог.
Из-за снега и низких температур на участке 66-106 км национальной автомагистрали Жинвали-Барисахо-Шатили запрещено движение всех видов автотранспорта.
Запрет будет действовать до улучшения метеоусловий.
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