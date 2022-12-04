https://sputnik-georgia.ru/20221204/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-na-perevale-goderdzi-zaprescheno-dvizhenie-transporta-272694896.html

Ситуация на дорогах Грузии: на перевале Годердзи запрещено движение транспорта

Ситуация на дорогах Грузии: на перевале Годердзи запрещено движение транспорта

Из-за снегопада с ночи закрыта дорога внутригосударственного значения Ничбиси - Дидгори – Диди Тонети 04.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Движение для всех видов автотранспорта на перевале Годердзи запрещено из-за сложных метеорологических условий, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, ограничение действует на 106-123 км дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) -Ахалцихе.Кроме того, из-за снегопада для всех видов транспорта с ночи закрыта дорога внутригосударственного значения Ничбиси - Дидгори – Диди Тонети, регион Квемо Картли - департамент автодорог.Из-за снега и низких температур на участке 66-106 км национальной автомагистрали Жинвали-Барисахо-Шатили запрещено движение всех видов автотранспорта. Запрет будет действовать до улучшения метеоусловий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

годердзи

батуми

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