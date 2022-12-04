https://sputnik-georgia.ru/20221204/vavilov-izmenit-li-pobeda-na-tayvane-storonnikov-sblizheniya-s-knr-sudbu-ostrova-272690775.html
Вавилов: изменит ли победа на Тайване сторонников сближения с КНР судьбу острова?
Вавилов: изменит ли победа на Тайване сторонников сближения с КНР судьбу острова?
Антиковидные протесты в Китае - дело рук проамериканской комсомольской группы китайских политиков. Они утратили свои позиции после XX съезда КПК и теперь ведут... 04.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-04T09:29+0400
2022-12-04T09:29+0400
2022-12-04T09:29+0400
мультимедиа
видео
тайвань
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/04/272690618_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_abae853aa15ccf2acd3a86901d60c6c9.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов. Как Си Цзиньпин ответит на попытку дестабилизации внутриполитической обстановки? Почему Пентагон уверен, что операция на Тайване неизбежна? Что означает победа прокитайской партии на Тайване? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
тайвань
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/04/272690618_144:0:1584:1080_1920x0_80_0_0_bfcb5c45e382d7550f79146c7c63dc16.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, тайвань, китай, видео
мультимедиа, видео, тайвань, китай, видео
Вавилов: изменит ли победа на Тайване сторонников сближения с КНР судьбу острова?
Антиковидные протесты в Китае - дело рук проамериканской комсомольской группы китайских политиков. Они утратили свои позиции после XX съезда КПК и теперь ведут политическую борьбу такими средствами, стремясь пошатнуть власть Си
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов.
Как Си Цзиньпин ответит на попытку дестабилизации внутриполитической обстановки? Почему Пентагон уверен, что операция на Тайване неизбежна? Что означает победа прокитайской партии на Тайване?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.