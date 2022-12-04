https://sputnik-georgia.ru/20221204/vavilov-izmenit-li-pobeda-na-tayvane-storonnikov-sblizheniya-s-knr-sudbu-ostrova-272690775.html

Вавилов: изменит ли победа на Тайване сторонников сближения с КНР судьбу острова?

Вавилов: изменит ли победа на Тайване сторонников сближения с КНР судьбу острова?

Антиковидные протесты в Китае - дело рук проамериканской комсомольской группы китайских политиков. Они утратили свои позиции после XX съезда КПК и теперь ведут... 04.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-04T09:29+0400

2022-12-04T09:29+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов. Как Си Цзиньпин ответит на попытку дестабилизации внутриполитической обстановки? Почему Пентагон уверен, что операция на Тайване неизбежна? Что означает победа прокитайской партии на Тайване? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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