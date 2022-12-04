Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221204/vavilov-izmenit-li-pobeda-na-tayvane-storonnikov-sblizheniya-s-knr-sudbu-ostrova-272690775.html
Вавилов: изменит ли победа на Тайване сторонников сближения с КНР судьбу острова?
Вавилов: изменит ли победа на Тайване сторонников сближения с КНР судьбу острова?
Антиковидные протесты в Китае - дело рук проамериканской комсомольской группы китайских политиков. Они утратили свои позиции после XX съезда КПК и теперь ведут... 04.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-04T09:29+0400
2022-12-04T09:29+0400
мультимедиа
видео
тайвань
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/04/272690618_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_abae853aa15ccf2acd3a86901d60c6c9.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов. Как Си Цзиньпин ответит на попытку дестабилизации внутриполитической обстановки? Почему Пентагон уверен, что операция на Тайване неизбежна? Что означает победа прокитайской партии на Тайване? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
тайвань
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/04/272690618_144:0:1584:1080_1920x0_80_0_0_bfcb5c45e382d7550f79146c7c63dc16.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, видео, тайвань, китай, видео
мультимедиа, видео, тайвань, китай, видео

Вавилов: изменит ли победа на Тайване сторонников сближения с КНР судьбу острова?

09:29 04.12.2022
© video: Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
Антиковидные протесты в Китае - дело рук проамериканской комсомольской группы китайских политиков. Они утратили свои позиции после XX съезда КПК и теперь ведут политическую борьбу такими средствами, стремясь пошатнуть власть Си
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов.
Как Си Цзиньпин ответит на попытку дестабилизации внутриполитической обстановки? Почему Пентагон уверен, что операция на Тайване неизбежна? Что означает победа прокитайской партии на Тайване?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0