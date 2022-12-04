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Власти Ирана упразднили полицию нравов

Власти Ирана упразднили полицию нравов

Согласно информации, это произошло на фоне волны протестов, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини 04.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 дек - Sputnik. Власти Ирана упразднили полицию нравов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на генпрокурора страны.Согласно информации, это произошло на фоне волны протестов, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини.Согласно данным МВД Ирана, как минимум 200 человек погибли в этих беспорядках, государственные, общественные и частные организации понесли ущерб на сумму более 200 миллионов долларов.В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили властей в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране.Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравии, а также практически ежедневно изымают крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.

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