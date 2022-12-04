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Власти Ирана упразднили полицию нравов
Власти Ирана упразднили полицию нравов
Согласно информации, это произошло на фоне волны протестов, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини 04.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-04T15:51+0400
2022-12-04T15:51+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек - Sputnik. Власти Ирана упразднили полицию нравов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на генпрокурора страны.Согласно информации, это произошло на фоне волны протестов, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини.Согласно данным МВД Ирана, как минимум 200 человек погибли в этих беспорядках, государственные, общественные и частные организации понесли ущерб на сумму более 200 миллионов долларов.В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили властей в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране.Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравии, а также практически ежедневно изымают крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
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в мире, новости, политика, иран, израиль, саудовская аравия
в мире, новости, политика, иран, израиль, саудовская аравия
Власти Ирана упразднили полицию нравов
15:51 04.12.2022 (обновлено: 16:21 04.12.2022)
Согласно информации, это произошло на фоне волны протестов, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини
ТБИЛИСИ, 4 дек - Sputnik. Власти Ирана упразднили полицию нравов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на генпрокурора страны.
Согласно информации, это произошло на фоне волны протестов, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини.
Согласно данным МВД Ирана, как минимум 200 человек погибли в этих беспорядках, государственные, общественные и частные организации понесли ущерб на сумму более 200 миллионов долларов.
"Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил, что полиция нравов была упразднена компетентными органами", - приводит Франс Пресс сообщение агентства ISNA. По словам генпрокурора, она не имела "ничего общего с судебной системой".
В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили властей в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране.
Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравии, а также практически ежедневно изымают крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.