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Два судна столкнулись в Мраморном море
Два судна столкнулись в Мраморном море
На место происшествия были направлены два буксира и скоростной катер 05.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-05T22:24+0400
2022-12-05T22:24+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек - Sputnik. Два судна столкнулись в ночь на субботу в Мраморном море у берегов Стамбула, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу береговой охраны Турции.На место происшествия направлены два буксира и скоростной катер. Оба судна удалось безопасно отбуксировать до причала Ахыркапы.Причины происшествия не уточняются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, происшествия, новости, стамбул, турция
в мире, происшествия, новости, стамбул, турция
Два судна столкнулись в Мраморном море
22:24 05.12.2022 (обновлено: 22:46 05.12.2022)
На место происшествия были направлены два буксира и скоростной катер
ТБИЛИСИ, 5 дек - Sputnik.
Два судна столкнулись в ночь на субботу в Мраморном море у берегов Стамбула, сообщило РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу береговой охраны Турции.
"126-метровый контейнеровоз Burhan Dizman столкнулся у района Ахыркапы со 147-метровым сухогрузом Turan C", - говорится в пресс-релизе береговой охраны.
На место происшествия направлены два буксира и скоростной катер. Оба судна удалось безопасно отбуксировать до причала Ахыркапы.
Причины происшествия не уточняются.