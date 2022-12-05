https://sputnik-georgia.ru/20221205/dva-sudno-stolknulis-v-mramornom-more-272741858.html

Два судна столкнулись в Мраморном море

Два судна столкнулись в Мраморном море

На место происшествия были направлены два буксира и скоростной катер 05.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 дек - Sputnik. Два судна столкнулись в ночь на субботу в Мраморном море у берегов Стамбула, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу береговой охраны Турции.На место происшествия направлены два буксира и скоростной катер. Оба судна удалось безопасно отбуксировать до причала Ахыркапы.Причины происшествия не уточняются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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