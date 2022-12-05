https://sputnik-georgia.ru/20221205/gruzinskaya-mechta-nazvala-uslovie-snizheniya-izbiratelnogo-barera--272718894.html
"Грузинская мечта" назвала условие снижения избирательного барьера
"Грузинская мечта" назвала условие снижения избирательного барьера
Снижение барьера зависит от конструктивности оппозиции, отметил Миканадзе 05.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-05T14:28+0400
2022-12-05T14:28+0400
2022-12-05T14:45+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Вопрос снижения избирательного барьера в Грузии не может рассматриваться до тех пор, пока часть оппозиции не перейдет в конструктивный режим, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе.В начале июля правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выразила готовность снизить проходной барьер с 5 до 2% на парламентских выборах, начиная с 2024 года, если до этого страна получит статус кандидата на вступление в Евросоюз."Грузинская мечта" уже зафиксировала политическую поддержку данного вопроса и поддержала поправки в Избирательный кодекс в первом чтении. Однако "радикальная оппозиции" и после этого действовала противоположным образом, отметил Миканадзе.Представители властей причисляют к радикальной оппозиции членов бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД), а также несколько политических сил, которые сотрудничают с ними.Как показали последние выборы в органы местного самоуправления в 2021 году, преодолеть барьер в 5% способны только "Грузинская мечта", "Нацдвижение" и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". Двухпроцентный барьер в 2021 году смогла преодолеть только одна партия – "Лело для Грузии".Остальные семь партий, имеющих представителей в парламенте, смогли получить поддержку лишь 1-1,5% избирателей, пришедших на выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, грузинская мечта, георгий гахария
"Грузинская мечта" назвала условие снижения избирательного барьера
14:28 05.12.2022 (обновлено: 14:45 05.12.2022)
Снижение барьера зависит от конструктивности оппозиции, отметил Миканадзе
ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Вопрос снижения избирательного барьера в Грузии не может рассматриваться до тех пор, пока часть оппозиции не перейдет в конструктивный режим, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе.
В начале июля правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выразила готовность снизить проходной барьер с 5 до 2% на парламентских выборах, начиная с 2024 года, если до этого страна получит статус кандидата на вступление в Евросоюз.
"Мы сказали, что до тех пор, пока соответствующие представители оппозиции не перейдут в конструктивный режим, этот процесс не продвинется вперед. Однако у нас есть политическая готовность к этому. На данном этапе никакого признака этой конструктивности не видно, из-за чего пока этот процесс остановлен", – заявил Миканадзе.
"Грузинская мечта" уже зафиксировала политическую поддержку данного вопроса и поддержала поправки в Избирательный кодекс в первом чтении. Однако "радикальная оппозиции" и после этого действовала противоположным образом, отметил Миканадзе.
Представители властей причисляют к радикальной оппозиции членов бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД), а также несколько политических сил, которые сотрудничают с ними.
Как показали последние выборы в органы местного самоуправления в 2021 году, преодолеть барьер в 5% способны только "Грузинская мечта", "Нацдвижение" и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". Двухпроцентный барьер в 2021 году смогла преодолеть только одна партия – "Лело для Грузии".
Остальные семь партий, имеющих представителей в парламенте, смогли получить поддержку лишь 1-1,5% избирателей, пришедших на выборы.