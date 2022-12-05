https://sputnik-georgia.ru/20221205/gruzinskaya-mechta-nazvala-uslovie-snizheniya-izbiratelnogo-barera--272718894.html

"Грузинская мечта" назвала условие снижения избирательного барьера

"Грузинская мечта" назвала условие снижения избирательного барьера

Снижение барьера зависит от конструктивности оппозиции, отметил Миканадзе 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T14:28+0400

2022-12-05T14:28+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Вопрос снижения избирательного барьера в Грузии не может рассматриваться до тех пор, пока часть оппозиции не перейдет в конструктивный режим, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе.В начале июля правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выразила готовность снизить проходной барьер с 5 до 2% на парламентских выборах, начиная с 2024 года, если до этого страна получит статус кандидата на вступление в Евросоюз."Грузинская мечта" уже зафиксировала политическую поддержку данного вопроса и поддержала поправки в Избирательный кодекс в первом чтении. Однако "радикальная оппозиции" и после этого действовала противоположным образом, отметил Миканадзе.Представители властей причисляют к радикальной оппозиции членов бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД), а также несколько политических сил, которые сотрудничают с ними.Как показали последние выборы в органы местного самоуправления в 2021 году, преодолеть барьер в 5% способны только "Грузинская мечта", "Нацдвижение" и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". Двухпроцентный барьер в 2021 году смогла преодолеть только одна партия – "Лело для Грузии".Остальные семь партий, имеющих представителей в парламенте, смогли получить поддержку лишь 1-1,5% избирателей, пришедших на выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта, георгий гахария