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Лавров рассказал о подготовке встречи в рамках платформы "3+3"
Лавров рассказал о подготовке встречи в рамках платформы "3+3"
Первая встреча в формате региональной платформы "3+3" состоялась в декабре прошлого года в Москве 05.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-05T17:22+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Идет согласование дат и повестки дня очередной встречи платформы "3+3" по Южному Кавказу, заявил глава МИД России Сергей Лавров в понедельник.С инициативой о создании платформы "3+3" выступили лидеры Азербайджана и Турции. Иран и Россия приветствовали эту идею. В тоже время МИД Грузии заявил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью.Первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" прошло в начале декабря 2021 года в Москве под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, сергей лавров, азербайджан, турция, иран, мид россии, армения, грузия
россия, в мире, новости, сергей лавров, азербайджан, турция, иран, мид россии, армения, грузия
Лавров рассказал о подготовке встречи в рамках платформы "3+3"
17:22 05.12.2022 (обновлено: 17:36 05.12.2022)
Первая встреча в формате региональной платформы "3+3" состоялась в декабре прошлого года в Москве
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Идет согласование дат и повестки дня очередной встречи платформы "3+3" по Южному Кавказу, заявил глава МИД России Сергей Лавров в понедельник.
С инициативой о создании платформы "3+3" выступили лидеры Азербайджана и Турции. Иран и Россия приветствовали эту идею. В тоже время МИД Грузии заявил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью.
"Мы говорили и о деятельности консультативно-региональной платформы "3+3", имея в виду три южнокавказские республики и три их соседа – Россия, Иран и Турция. Это в свое время была инициатива президента Азербайджана, состоялась первая встреча. Сейчас мы готовим очередное такое мероприятие, согласовываем конкретные даты и повестку дня", - заявил глава внешнеполитического ведомства РФ.
Первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" прошло в начале декабря 2021 года в Москве под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.