https://sputnik-georgia.ru/20221205/lavrov-rasskazal-o-podgotovke-vstrechi-v-ramkakh-platformy-33-272728323.html

Лавров рассказал о подготовке встречи в рамках платформы "3+3"

Лавров рассказал о подготовке встречи в рамках платформы "3+3"

Первая встреча в формате региональной платформы "3+3" состоялась в декабре прошлого года в Москве 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T17:22+0400

2022-12-05T17:22+0400

2022-12-05T17:36+0400

россия

в мире

новости

сергей лавров

азербайджан

турция

иран

мид россии

армения

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/05/272728162_0:0:2307:1299_1920x0_80_0_0_5f3967dea9cc8adfeff14a21cbe89b1c.jpg

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Идет согласование дат и повестки дня очередной встречи платформы "3+3" по Южному Кавказу, заявил глава МИД России Сергей Лавров в понедельник.С инициативой о создании платформы "3+3" выступили лидеры Азербайджана и Турции. Иран и Россия приветствовали эту идею. В тоже время МИД Грузии заявил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью.Первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" прошло в начале декабря 2021 года в Москве под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

турция

иран

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, новости, сергей лавров, азербайджан, турция, иран, мид россии, армения, грузия